Підприємства Кіровоградщини мають потребу в електрогазозварниках

На підприємствах Кіровоградщини є робота для електрогазозварників. Роботодавці готові платити своїм працівникам від 4 401 (0,5 ставки) до 12 700 гривень.

Ви маєте відповідну освіту і готові працювати електрогазозварником – звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, Світловодської та Знам’янської міськрайонних, Долинської, Маловисківської, Новомиргородської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Щоб дізнатися про інші вакансії, перейдіть за посиланням: https://is.gd/LQ66ql на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості чи зайдіть у Telegram-канал @DCZWorkNowBbot.

Нагадаємо, що служба зайнятості має можливість навчити за професіями, затребуваними на ринку праці. З графіком навчання можна ознайомитися тут: http://surl.li/cbiig.