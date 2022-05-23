Підприємствам Кіровоградщини потрібні майже 40 слюсарів

На підприємствах Кіровоградщини затребувані 35 слюсарів.

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), слюсар з механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар із складання металевих конструкцій, слюсар-ремонтник та слюсар-сантехнік – саме таких працівників потребують роботодавці області.

Зарплата, яку готові платити своїм працівникам роботодавці, складає від 6500 до 14 000 гривень.

Вакансії слюсарів зареєстровано у Кіровоградському та Олександрійському міськрайонних центрах зайнятості, Світловодській та Знам’янській міськрайонних, Бобринецькій, Вільшанській, Добровеличківській, Новомиргородській та Новоукраїнській районних філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Усіх, хто шукає роботу, запрошуємо відвідати сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості та ознайомитись з іншими наявними вакансіями за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

Крім того, завдяки чат-боту державної служби зайнятості у Telegram @DCZWorkNowBbot ви тепер можете самостійно оформити підписку на останні вакансії за регіоном або галуззю.

Для цього вам необхідно знайти та запустити наш чат-бот @DCZWorkNowBbot і послідовно обрати розділи: громадянам – пошук роботи – підписатися на розсилку за регіоном чи галуззю.