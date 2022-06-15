Підприємство-мільйонер на Кіровоградщині потайки працювало на країну-агресора

За клопотаннями Кіровоградської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права та майно підприємства, яке здійснює видобуток каоліну та постачає цю корисну копалину до країни агресора. Мова йде про корпоративні права та об’єкти нерухомості вартістю понад 30 млн грн, які перебувають у власності підприємств РФ. Про це повідомляє інформресурс правоохоронної структури.

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром цього товариства є російський підприємець-міліардер. Підприємство постійно перебувало у фінансово-господарських взаємовідносинах з РФ та невизнаною, так званою придністровською республікою, про що свідчать укладені контракти про поставку продукції та сировини. Аналізом вказаних контрактів встановлено, що товариство, яке здійснює видобуток каоліну, здійснювало його реалізацію до країни агресора за ціною втричі (!) нижчою ніж до інших країн. Окрім того, встановлено, що підприємство неодноразово здійснювало реалізацію та відвантаження готової продукції до одного з самарських підприємств російської федерації, яке у свою чергу, надає допомогу самопроголошеній владі територій Донецької та Луганської областей.

З метою забезпечення збереження вказаного майна для його подальшої конфіскації слідчим суддею задоволено клопотання прокурорів про накладення арешту на корпоративні права та комплекс будівель, що належить товариству, орієнтовна вартість якого складає понад 30 млн гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) здійснюється слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.