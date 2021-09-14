Підприємству з автоперевезень Олександрійщини необхідні бухгалтери

На замовлення ТОВ”ТРАК-ПРАЙД ТРАНС”, що займається автомобільними перевезеннями вантажів здебільше сільськогосподарського призначення, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій з метою пошуку кандидатів на вакантні посади головного бухгалтера та фахівця з логістики.

На захід були запрошені близько 10 шукачів роботи, які відповідають вимогам роботодавця та можуть претендувати на заявлені вакансії.

Директор товариства Дмитро Хільчук поінформував присутніх про основні види та особливості діяльності підприємства, окреслив вимоги до працівників по кожній із заявлених вакансій та їхні обов’язки.

Він наголосив, що головний бухгалтер повинен мати досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, вільно користуватися програмним продуктом автоматизації бухгалтерського обліку «1C: Бухгалтерія» та працювати з ПДВ.

Була окреслена і перспективна вакансія фахівця з логістики. Роботодавець повідомив, що готовий взяти на роботу вмотивованих кандидатів початкового, а також професійного рівня. Крім того, серед вимог: комунікабельність, вільне володіння українською мовою, здатність до швидкого навчання та розвитку, уміння працювати оперативно як самостійно, так і в команді.

Офіційна зайнятість, гідна і стабільна заробітна плата, гнучкий графік роботи, а ще можливість кар’єрного зростання – саме це приваблювало увагу шукачів роботи.

Всі, хто зацікавився пропозиціями роботи, мав можливість пройти попередню співбесіду з роботодавцем. У результаті три особи запрошено на підприємство для ознайомлення з умовами праці безпосередньо на робочих місцях.