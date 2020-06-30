Підприємці Олександрійщини отримують компенсації за втрачений під час карантину заробіток

«Так сталося в житті, що, одразу по закінченню школи, мені довелося опікуватися молодшими членами своєї родини, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, щоб матеріально забезпечити сім’ю я бралася за будь-яку роботу, у тому числі тимчасову. Але попри все я завжди мріяла бути успішною, та незалежною», – ділиться спогадами колишня безробітна, а нині вже підприємець Оксана Шаповал.

За сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, мрія молодої жінки стати успішною, стала реальністю: вже вісім років як жінка розпочала власну справу – надання послуг з аеродизайну. Сьогодні вона має власну аеростудію, яка знаходиться у центрі міста Олександрія.

«Весілля, корпоративи, різноманітні дитячі свята, дні народження, відкриття магазинів – ось лише мала частина заходів, які складно уявити без повітряних куль. Прикрашання повітряними кулями –найуніверсальніша дизайнерська ідея. Вона не вимагає великого бюджету і здатна оживити навіть найпохмуріше приміщення», – з піднесенням розповідає пані Оксана.

Проте, так сталося, що життя та плани нашого суспільства змінили оголошені обмежувальні карантинні заходи, що спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

«Нам, які і багатьом іншим, довелося призупити свою діяльність, оскільки проведення усіх масових заходів було заборонено, і, як наслідок, активність наших клієнтів стала майже нульовою, – говорить О. Шаповал. Із засобів масової інформації я дізналася про нові державні програми, що орієнтовані на роботодавців з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили (скоротили) діяльність за період карантину. Зокрема, надання допомоги по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, і які вимушено не працювали через карантин».

Пані Оксана вирішила не зволікати, і знову звернулася до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, проте вже, як фізична особа-підприємець.

Фахівці центру зайнятості надали підприємниці професійні консультації щодо допомоги по частковому безробіттю на період карантину, вона сформувала необхідний пакет документів, і вже отримала позитивне рішення на отримання зазначеної допомоги.

За словами ФОП Шаповал О.В., допомога по частковому безробіттю на період карантину стане фінансовою підтримкою для підприємців, які, з незалежних від них причин, зупинили свою діяльність та втратили заробіток, а загалом – поступовому відновленню її бізнесу в подальшому.