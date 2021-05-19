Підробні посвідчення водія виявили працівники сервісних центрів МВС на Кіровоградщині

Тільки протягом останнього тижня, працівники сервісного центру МВС на Кіровоградщині виявили два можливо підробних посвідчення водія відомості про яких не відображаються в Єдиному державному реєстрі МВС, повідомляє “Голос Громади”.

В обох випадках громадяни звернулись через електронний кабінет водія для проведення верифікації водійського посвідчення які вони отримали нещодавно. Посвідчення водія не відображалось в мобільному застосунку «Дія», що і стало підставою звернення обох громадян.

Під час перевірки документів наданих громадянами, у працівників сервісного центру виникли небезпідставні підозри щодо справжності наданих документів (посвідчення водія). Проведеною в подальшому перевіркою було встановлено, що документ дійсно містить ознаки підробки.

Матеріали справи були надіслані до Кропивницького відділу поліції для подальшого розслідування та з’ясування обставин отримання громадянами можливо підроблених документів.

Слід нагадати, що єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія — пройти навчання в акредитованому навчальному закладі з підготовки та перепідготовки водіїв і успішно скласти іспити у сервісному центрі МВС.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.