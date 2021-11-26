Підсумок року: міська влада та армія дружитимуть і надалі

25 листопада представники Олександрійської міської ради офіційно зустрілися з керівниками місцевих військових підрозділів для підведення підсумків шефської діяльності, повідомляє «Голос Громади».

Нарада проходила в малій сесійній залі міськради. На ній були присутні міський голова Сергій Кузьменко, керуючий справами Сергій Завалій, начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи міськради Володимир Ганжа, командир військової частини № 2269 Нацгвардії України Руслан Розенберг, командир окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління Нацгвардії України підполковник Іван Реут, т.в.о. начальника Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Пащенко та інші військовослужбовці.

Як відомо, згідно з Указом Президента України 2016 року та розпорядженням голови ОДА, Олександрійська міська рада всі ці роки здійснює шефство над в/ч2269 та окремим загоном спецпризначення, що дислокуються в нашому місті, допомагаючи військовим вдосконалювати їхню матеріальну базу та в багатьох інших питаннях військової служби.

Отож на зустрічі обидві сторони позитивно відзначили результати співпраці. Зокрема міський голова Сергій Кузьменко подякував підшефним за їхню активну участь у всіх загальноміських, державних культурних заходах та взагалі – за високий професіоналізм і важливість їхньої служби.

А військовослужбовці з вдячністю оцінили допомогу місцевої влади. Це і допомога в організації призовних кампаній, ремонту приміщення військомату на суму 130 тисяч гривень, вирішення різних побутових питань для військової частини Нацгвардії. А підполковник І.Реут відзначив важливість надання міською радою окремому загону спецпризначення фінансової допомоги у сумі 500 тис. грн на будівництво навчально-тренувального комплексу (між іншим, це найбільша сума з усіх, яку виділяла міська влада у плані шефства військовому підрозділу за всі попередні роки). За його словами, цей факт має дуже важливе значення: досі в Україні була лише одна така сучасна споруда, отож в олександрійському підрозділі спецпризначенців незабаром буде завершене будівництво подібного тренувального майданчика. І як зазначив командир, він за дорученням свого вищого керівництва, «має честь заохотити олександрійського міського голову до подальшої співпраці» спеціальною відзнакою. Що І.Реут і виконав, вручивши Сергію Кузьменку нагородний знак.

А завершенням зустрічі сторін стало офіційне підписання «заохоченим» таким чином міським головою планів подальшого різнобічного співробітництва та допомоги по кожному з перелічених підшефних військових формувань.