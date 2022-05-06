Підтримка бізнесу та допомога ВПО: про компенсацію витрат у запитаннях-відповідях

Державна служба зайнятості реалізовує урядові ініціативи, що орієнтовані на підтримку роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це надання за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

З метою надання роботодавцям роз’яснень щодо механізмів виплати та порядку використання коштів, повернення невикористаних коштів у випадку розірвання трудових відносин фахівцями обласного центру зайнятості підготовлено низку інформаційних матеріалів, у т.ч. й у форматі запитань-відповідей.

Серед них: за яких умов роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці переселенців, який розмір і на який строк надається роботодавцю компенсація витрат на оплату праці переселенців, які документи має подати роботодавець для отримання компенсації витрат на оплату праці переселенців, у які строки перераховуються роботодавцям кошти компенсації витрат на оплату праці переселенців, щодо яких працівників можуть компенсуватися роботодавцям витрати на оплату праці, чи передбачаються підстави для повернення роботодавцем коштів компенсації витрат на оплату праці переселенців та ін.

Відповіді на ці та інші запитання розміщуються на сторінці у соціальній мережі Facebook Кіровоградського обласного центру зайнятості, де започатковано рубрику «Запитання-відповіді».

Крім того, у співпраці з Комунальним закладом «Радіо «Голос Петрівщини» Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» здійснено запис та трансляцію на хвилях радіостанції аудіороликів сфери зайнятості у форматі «Запитання-відповіді».

Для ознайомлення більш широкого кола громадськості з означеним контентом аудіозаписи роликів розміщені у відеохостингу YouTube Кіровоградського обласного центру зайнятості під назвою «Запитання-відповіді сфери зайнятості: підтримка бізнесу та допомога ВПО».

Довідково. Комунальний заклад «Радіо «Голос Петрівщини» Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області» є надійним інформаційним партнером обласного центру зайнятості у напрямку проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної роботи у сфері зайнятості.