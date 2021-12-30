Підвищення зарплат вчителям можливе з 1 січня 2022 року

Згідно з ухвалою Кабміну, посадовий оклад підвищується на 10% педагогічним працівникам:

у закладах спеціалізованої освіти;

у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

у вищих професійних училищах;

у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% підвищуються оклади вчителям у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% – у спецустановах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Також встановлено доплати за класне керівництво: