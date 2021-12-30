Підвищення зарплат вчителям можливе з 1 січня 2022 року

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Згідно з ухвалою Кабміну, посадовий оклад підвищується на 10% педагогічним працівникам:

  • у закладах спеціалізованої освіти;
  • у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
  • у вищих професійних училищах;
  • у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% підвищуються оклади вчителям у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% – у спецустановах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

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Також встановлено доплати за класне керівництво:

  • вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;
  • вчителям у 5-11 (12) класах в закладах загальної середньої освіти – 25%;
  • викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) – 20%.

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