Підвищення зарплат вчителям можливе з 1 січня 2022 року

Згідно з ухвалою Кабміну, посадовий оклад підвищується на 10% педагогічним працівникам:
- у закладах спеціалізованої освіти;
- у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- у вищих професійних училищах;
- у закладах освіти інтернатного типу.
На 20% підвищуються оклади вчителям у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% – у спецустановах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
Також встановлено доплати за класне керівництво:
- вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;
- вчителям у 5-11 (12) класах в закладах загальної середньої освіти – 25%;
- викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) – 20%.