Пільгові автобусні рейси: зміни і доповнення графіку

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Виконком Олександрійської міської ради вніс зміни до існуючого графіку руху пільгових рейсів автобусного маршруту №17, доповнивши його чотирма додатковими рейсами, повідомляє «Голос Громади».

На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету вирішено збільшити кількість пільгових рейсів на маршруті №17 «Пролісок – з/вокзал – Олександро-Степанівка – с.Звенигородка – з/вокзал – Пролісок» до 12-ти замість восьми, діючих раніше. Новий розклад, який запрацює з 14 грудня, має такий вигляд:

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Маршрут № 17

«Пролісок – з/вокзал –c.Олександро-Степанівка – с.Звенигородка – з/вокзал – Пролісок»

Вівторок: 06-15; 13-15; 15-15                                             09-35; 14-00; 16-10

Середа: 06-15; 13-15; 15-15                                               09-35; 14-00; 16-10

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Четвер: 06-15; 13-15; 15-15                                               09-35; 14-00; 16-10

П`ятниця:  06-15; 13-15; 15-15                                          09-35; 14-00; 16-10

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