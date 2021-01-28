Пільгових «п`ятірок» стало більше

В Олександрії до загальної кількості автобусних рейсів для пасажирів пільгових категорій додасться чотири «піврейси» на маршруті №5, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міськради на своєму засіданні, 28 січня, взявши до уваги пропозицію про введення додаткових пільгових перевезень ФОП Юнак К.Ю., яка здійснює пасажироперевезення на маршруті №5 (графік 4).

На даному маршруті щовівторка і щочетверга автобус буде здійснювати додаткові пільгові рейси «в один бік», а саме:

(Маршрут № 5/4 «Південний мкрн. – з/вокзал – 8 шк. – Ю.Корлюка –з/вокзал – Південний мкрн.)

Вівторок – від зуп. Південний мкрн: 11-40 (половина рейсу); від вул. Ю. Корлюка: 12-20 (половина рейсу);

Четвер – від зуп. Південний мкрн: 11-40 (половина рейсу); від вул. Ю. Корлюка: 12-20 (половина рейсу).

Рішення виконкому набрало чинності після його оприлюднення, тобто з 28 січня 2021 р.