Пішохідна екскурсія з нагоди Дня міста відбудеться в Олександрії

З нагоди відзначення дня міста Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А. Ф. проводить пішохідну екскурсію “Минуле крізь призму сучасності”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Під розповіді екскурсовода Тетяни Вальчишеної учасники екскурсії дізнаються про історію тодішньої та сучасної Олександрії, пройдуться її вулицями та проникнуться подіями минулих років.

Екскурсія відбудеться 28 травня об 11:00 від музейного центру за адресою вул. Перспективна, 14. Телефон для запису та довідок 0661918604.