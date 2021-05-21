Пішохідному мосту між Войнівкою і Приютівкою бути!

Про це повідомив голова Приютівської територіальної громади Андрій Коломійцев, який багато часу приділив вирішенню питання щодо будівництва пішохідного мосту.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку посадовця у ФБ.

“Кабінет Міністрів України затвердив перелік об’єктів, які будуть фінансуватися у 2021 році за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. В даний перелік входить і пішохідний міст між Войнівкою та Приютівкою. З’явилася надія, що такий очікуваний проект буде реалізований вже у цьому році. Нагадаю, що ми планували розпочати будівництво ще в минулому році. Але з початком пандемії всі ресурси державного бюджету буди направлені на фонд боротьби з коронавірусом. Сподіваюсь, що в поточному році ситуація не повториться. Дякую Олегу Вороньку за сприяння у будівництві мосту. Тож, попереду багато роботи!” – радіє цьому Андрій Олександрович.

Обсяг субвенції на реалізацію даного проекту складає 10 мільйонів гривень.