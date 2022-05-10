Пішов з життя Леонід Кравчук – перший Президент Незалежної України

Сьогодні, 10 травня, помер перший Президент Незалежної України, перший Голова ВР Леонід Кравчук.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію СН.

У становленні нашої державності Леонід Кравчук додав чимало зусиль, зроблено конкретні дії та кроки. За період його президентства було затверджено головні українські символи: Герб, Прапор і Гімн України, сформовано Збройні сили України, а незалежність України визнана всім світом.

“Леонід Кравчук до останнього дня брав активну участь у політиці країни, вів боротьбу за мир, незалежність і успіх України. У липні 2020 року він очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі” – йдеться у тексті повідомлення.

Світла пам’ять!