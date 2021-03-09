Пішов з життя тренер ФК “Олександрія” Роман Покора

8 березня помер один з кращих тренерів України, екснаставник «Поліграфтехніки» та ПФК «Олександрія» Роман Михайлович Покора, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу ФК.

“Роман Михайлович Покора очолив олександрійський клуб у жовтні 1999 року. Під його керівництвом футболісти “Поліграфтехніки” в сезоні 2000/2001 рр. стали бронзовими призерами серед команд Першої ліги та завоювали путівку до Вищої ліги, де провели два наступних сезони. Після річної перерви Роман Михайлович повернувся в команду, яка на той час виступала у Другій лізі та за 2 роки повернув олександрійцям місце в Першій лізі. Всього під керівництвом Покори наші земляки провели 174 офіційні матчі: 77 перемог, 44 нічиї, 53 поразки. Різниця м’ячів 206-158=+48 на користь команди” – йдеться у повідомленні.

Щирі співчуття рідним!