Піший квест Олександрією: ідея для подорожі на вихідні

У рамках святкування Дня молоді олександрійців запрошують взяти участь у пішому міському квесті «Alexandria quest», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.
Квест стартує 27 червня о 9:00 годині. Учасники розгадуватимуть цікаві завдання та, переміщаючись по місту, відвідають різні локації Олександрії.
Участь у квесті безкоштовна. Попередньо зареєструватися можна за телефонами: (095) 225 12 70; (066) 776 90 55 (кількість учасників обмежена).
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Захід організований за підтримки міського голови Сергія Кузьменка, Олександрійської міської ради, громадського простору «КУБ», інформаційного агентства «Новий громадянин» та ГО «Зелений світ».