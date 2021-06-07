Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, – Тетяна Чорновол

Українській владі після енергетичної кризи 2014-2015 років вдалося у гібридному протистоянні з Росією забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресора.

Натомість зараз знову повернулися «найгірші схеми Медведчука, і вугілля з окупованих територій через Росію знову надходить на українські ТЕЦ.

Про це в програмі «Право на владу» заявила народна депутатка 8-го скликання, учасниця Революції гідності Тетяна Чорновол.

«Все повернулося в найгіршу схему Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію фактично з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це коїть, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той же самий Медведчук», — говорить Чорновол.

«Величезна кількість вугілля, близько мільярда доларів вартості в минулому року було завезено з Росії. 80% на приватні підприємства, а 20 — на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?»,— зауважує Тетяна Чорновол.

«Ситуація була дуже складна в 2014 році. Чому? Тому що українські, як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит — це той тип вугілля, який на окупований території. Всі антрацити, всі шахти були вперше чергу окуповані. Україна залишилась без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важка, і це певний геній управління держави, те що Україна тоді якось викручуватись», — наголосила Тетяна Чорновол.

«Основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова. Тобто більшу кількість приватних ТЕЦ володів Ахметова, більша кількістю шахт на окупованих територіях — це також були шахти Ахметова. І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україну. Ахметов перераховував туди зарплати шахтарям в Україну, Україна отримувала недорогу сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України»,— нагадала Чорновол.

Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок.

«Вже у 2017−2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися»,— наголосила Чорновол.

Чорновол зауважила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули своєї вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилась.

«Я думаю, запустив той же самий Медведчук. Ми можемо пригадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, зокрема і в судах. Цілком можливо, що в цей момент якраз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію в ВР. Пішов на чолі цієї фракції. Так що в 2019 році все сталося таким чином, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і відповідно з окупованої території»,— говорить Тетяна Чорновол.

Високий замок