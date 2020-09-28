Після вчорашньої негоди від мешканців Олександрії посипались скарги у бік мера (ВІДЕО)

Вчора, 27 вересня, кореспонденти «Голосу Громади» повідомляли про калюжі та підтоплення після дощів будинків 113 й 117 по головному проспекту міста — Соборному, та по вулиці Г.Сталінграду 21.

Сьогодні маємо нові скарги від жителів будинку 132-а по пр.Соборному, де в 4-му під’їзді просто по стінах зі стелі стікає вода, мокнуть електричні щитки, горить техніка, у ліфті мокро…

Наступним маємо невдоволення олександрійців, які проживають по вул.Гороновича біля районної лікарні, де під час дощів постійно затоплює дорогу настільки, що не можливо ні пройти ні проїхати, вода річкою затікає у двори людям, змиваючи все на своєму шляху…

Людському гніву немає меж! Коментарі однотипні: розберіться чому так відбувається, скільки чекати, куди діваються кошти наші кошти, квіти в місті – не головне, ми хочемо жити в комфортних умовах та таке інше.

А це лише перший осінній дощ, перша негода… Чого чекати далі!?