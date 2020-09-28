Після вчорашньої негоди від мешканців Олександрії посипались скарги у бік мера (ВІДЕО)

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Вчора, 27 вересня, кореспонденти «Голосу Громади» повідомляли про калюжі та підтоплення після дощів будинків 113 й 117 по головному проспекту міста — Соборному, та по вулиці Г.Сталінграду 21.

Сьогодні маємо нові скарги від жителів будинку 132-а по пр.Соборному, де в 4-му під’їзді просто по стінах зі стелі стікає вода, мокнуть електричні щитки, горить техніка, у ліфті мокро…

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Наступним маємо невдоволення олександрійців, які проживають по вул.Гороновича біля районної лікарні, де під час дощів постійно затоплює дорогу настільки, що не можливо ні пройти ні проїхати, вода річкою затікає у двори людям, змиваючи все на своєму шляху…

Людському гніву немає меж! Коментарі однотипні: розберіться чому так відбувається, скільки чекати, куди діваються кошти наші кошти, квіти в місті – не головне, ми хочемо жити в комфортних умовах та таке інше.

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А це лише перший осінній дощ, перша негода… Чого чекати далі!?

После дождя пер. Гороновича (район райбольницы) не пройти не проехать, а с коляской можно и не пытаться. 😀 Нашим руководителям города всё равно. Вот так и выбираем мера .

Опубліковано Владимиром Вовою Неділя, 27 вересня 2020 р.

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