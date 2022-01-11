Післясвяткова депресія. Як включитися в роботу після затяжних святкових вихідних

Після новорічних свят більшості людей складно включитися в роботу. Ефективність їхньої праці спадає, а натомість приходять роздратованість і втома. Лікарі пояснюють це загостренням зимової депресії, характерної для мешканців північної півкулі, де світловий день різко скорочується в зимні місяці.

Через нестачу освітлення, яка призводить до порушення функцій епіфіза (органа, що регулює добовий ритм людини), спостерігається погуршення настрою, в’ялість, недосипання, погіршення уваги і зміна поведінки. Все це – симптоми зимової депресії. Загострюється депресивний стан найчастіше після новорічних свят, коли розваги і відпочинок люди змушені міняти на робочий графік.

Діагноз «депресія» вважається підтвердженим, якщо такий стан зафіксовано три і більше сезони поспіль. Існує і прихована форма захворювання – так званий «зимовий блюз» – коли людина відчуває млявість, порушення сну і режиму харчування, але емоціональні прояви незначні або відсутні.

Якщо своєчасно не виявити хворобу, то можливе їх ускладнення.

Найкраще лікування зимової депресії це її профілактика. Щоб не допустити такого стану, медики радять дотримуватись кількох простих правил. Для початку – зробіть оточуючий простір більш світлим, яскравим, насиченим сонячним світлом. Добре допомагають прогулянки на свіжому повітрі у світлий час доби. Не можна нехтувати фізичними вправами – хоча б 4-5 разів на тиждень по 20-40 хвилин. Такі вправи сприяють виділенню гормонів щастя – ендорфінів. Варто також змінити раціон, урізноманітнивши його такими продуктами, як морська риба, рослинні олії, горіхи. Ці продукти багаті на жирні кислоти класу Омега-3, які сприяють нормалізації роботи мозку, підвищують розумові здібності, покращують пам’ять. Позитивно впливає на здоров’я і активізація соціальних зв’язків – довгі зимові вечори можна заповнити спілкуванням з приємними людьми.

Потрібно весь час пам’ятати, що зимова депресія – сезонне явище, яке мине весною.