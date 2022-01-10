Післясвяткова інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

Протягом 6-9 січня в Олександрійській громаді було зроблено 9 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 січня нараховується 174 хворих на коронавірусну інфекцію, зокрема, 9 дітей.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 39 хворих, під апаратами ШВЛ – немає жодного пацієнта.

Вдома під наглядом сімейних лікарів залишається 135 хворих, у тому числі 9 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 224 жителі громади, із них 8 дітей.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 8 дітей та 46 дорослих. Одна людина знаходиться під апаратом ШВЛ.

На амбулаторному лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 170 хворих.