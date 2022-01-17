“Післявихідна” коронавірусна статистика в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, протягом вихідних виявлено 15 хворих на COVID-19.
Станом на 17 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 134 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікується 31 хворий, в тому числі 1 дитина, зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 2, Світловодської – 6, Приютівської – 1, на апаратах ШВЛ – 2;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 103 хворих, в тому числі 4 дитини.
Усього станом на 17 січня хворих на пневмонію – 209 осіб, в тому числі 10 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 22 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 160 хворих.