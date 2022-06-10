Післязавтра Приват24 не працюватиме

12 червня вночі ПриватБанк проводитиме поточні регламентні роботи в інтернет-банкінгу «Приват24», отож його сервіси будуть «на паузі» до 5 ранку. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна служба з комунікації установи ПБ.

«Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проведе поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не здійснюють операції.

Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні. Просимо вибачити за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння!», – зазначає фінансова установа.