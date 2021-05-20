Пів діла зроблено: половину проїжджої частини біля ринку в Олександрії звільнили від кіосків

Про це повідомляється на сторінці директора центрального ринку Олександрії Олександра Кіяшко у Фейсбук, інформує “Голос Громади”.

“Попереду звільнення другої половини проїжджої частини вулиці Ярмаркової, звільнення відрізку проїжджої частини вулиці Сагайдачного, від перехрестя до м’ясного павільйону, капітальний ремонт всього тротуару, прилеглого до звільнених частин та встановлення дорожніх знаків по забороні паркування автотранспорту” зазначається у тексті керівника КП.