Півтори сотні олександрійців пробігли в «Топольках»

Традиційний легкоатлетичний забіг на довгі дистанції відбувся в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Цей щорічний спортивний захід, як зазвичай, проходив на узбережжі Інгульця (місце, відоме олександрійцям, як «Топольки»), напередодні державного свята Дня незалежності України. Відповідно загальна назва забігу мала назву «MARATHON – 2020», його порядковий номер – «ХІІІ». Так, саме утринадцяте поспіль проводять змагання засновники і організатори, олександрійці Олександр Жосан та Сергій Слинько.

Слід зазначити, цього разу традиція безперервності щорічних забігів у «Топольках» опинилася було під загрозою: організатори сумнівалися, чи варто проводити захід в умовах загальнодержавного карантину, коли навіть світові і міжнародні змагання подекуди відкладаються (як це сталося, наприклад, з черговими літніми Олімпійськими іграми, котрі мали відбутися у серпні цього року, але відкладені через COVID-19 на невизначений термін). Та все ж засновники «Тополькового марафону» врешті вирішили і нині не відступати від власних принципів і призначили проведення заходу на ранок суботи, 22 серпня за умови дотримання певних заходів карантинної безпеки.

Але знову непередбачувана перешкода: просто перед призначеним на сьому годину ранку стартом в Олександрії пустився рясний дощ. Досить інтенсивна злива пройшла також і ввечері, напередодні стартової дати. Звісно, задоволення бігти під дощем та по багну розмоклої земляної доріжки мало доволі сумнівний вигляд. Але організатори вже не мали наміру відступати від свого ухваленого рішення і лише перенесли старти на післяобідню пору.

Тим часом розпогодилося, грунтово-трав`яна кросова траса у «Топольках» підсохла і забіги розпочалися та проходили вже у цілком комфортних погодних умовах. О 13-й годині стартував перший забіг, у якому взяли участь найменші діти, а також інші бігуни, які заявили свою участь на дистанціях 3, 5 та понад 10 кілометрів. А о 14-й годині вийшли на старт ті, хто мав намір подолати 10 км.

Що можна сказати про сам перебіг цього товариського змагання? Як і завжди, він проходив у доброзичливій, піднесеній атмосфері. Всього у «Топольках» цього разу відзначилися понад 140 учасників, переважну більшість яких складала дітвора та підлітки з олександрійського спортивного клубу «Спарта-17» (президент і тренер Сергій Слинько), а також і старша категорія бігунів-аматорів, котрі представляли інші спортивні товариства. Чимало було помічено постійних учасників цього заходу, які виступали, так би мовити, в «індивідуальному заліку», або «сімейними командами» типу «батьки-діти», «сестри-брати» тощо. Згідно з протоколом змагання, який фіксував особисті результати кожного бігуна, наймолодшим учасником був 6-річний бігун (подолав 3 км), найстаршим – 64-річний (16 кілометрів). Початківці і найменші учасники бігли 3 -5 кілометрів, переважна більшість бігунів обрала для себе дистанцію 10 км, більше двадцяти спортсменів подолали півмарафон (21 км), двом юним бігунам підкорилася дистанція у 27 кілометрів. Напередодні змагання, у його залік відзначилися у «Топольках» і головні судді: Олександр Жосан (подолав супермарафон 62 км) та Сергій Слинько (класичний марафон 42 км).

Варто також наголосити, що цей неофіційний спортивний захід був організований і проведений суто на громадських засадах та за особистої ініціативи ентузіастами спортивного способу життя Олександром Жосаном та Сергієм Слиньком. Він пройшов, як завжди, у кращих своїх традиціях та за чіткими напрацьованими правилами і розпорядком: з попередньою технічною підготовкою кросової траси, професійним медичним обслуговуванням, суддівською бригадою з числа волонтерів, з пунктом харчування (фрукти, печиво,солодощі, питна вода) на трасі для спортсменів, а на завершення – з урочистими вітаннями усіх фінішерів та врученням їм пам`ятних дипломів-сертифікатів і медалей, професійно виготовлених на замовлення спеціально для цього заходу.

О.Жосан та С.Слинько дякують своїм добровільним помічникам та спонсорам за участь в організації змагання: Дмитру Кітаєву (ФК «Олександрія»), Юрію Шкляруку, Анатолію Горошку, Артему Шевченку, Костянтину Коржову, Ігорю Хільчуку, Юрію Піренкову, Роману Жосану, Костянтину Жосану, Олександру Олійнику, меблевому магазину «Комфорт», спортивному клубу «Спарта-17».