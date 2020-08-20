Півзахисник Максим Третьяков став повноцінним гравцем «Олександрії»

Вчора, 19 серпня, футболіст Максим Третяков, підписав дворічний контракт з ФК «Олександрія», повідомляє «Голос Громади».

Минулий сезон Третьяков виступав в Олександрії на правах оренди, а його контракт належав словацькому ДАК 1904.

“Я довго чекав цього моменту, тому дуже щасливий. Хотів повернутися в Олександрію, хотів підписати повноцінний контракт з клубом. Нарешті це сталося. Попереду багато роботи, але я готовий працювати заради хороших результатів. Сподіваюся, мої навички допоможуть команді досягати нових перемог”, – сказав Третьяков офіційному сайту клубу.