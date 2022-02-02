ПК “Світлопільський”: афіша розважальних заходів в Олександрії у лютому

У Палаці культури «Світлопільський» м.Олександрії у лютому заплановані наступні розважальні заходи:

11.02.19.00

Сучасний театр, вистава «Любов і голуби».

У головний роли – Руслана Писанка.

Ціна квитків: від 210 до 360 грн.

12.02.12.00

Театралізована концертна програма «Назад у майбутнє» студії художньої творчості Universal Art.

Ціна квитків: від 50 до 100 грн.

26.02.16.00

Народний аматорський театр ПК «Світлопільський» (режисер Тетяна Бессмольна), вистава «Мир вашому дому».

Ціна квитків: від 50 до 100 грн.

У касі Палацу культури «Світлопільський» встановлено платіжний термінал, квитки можна придбати за програмою «єПідтримка» – за «ковідну» тисячу. Каса працює з понеділка по п’ятницю: з 11.00 до 18.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00. Субота: з 10.00 до 14.00 Неділя вихідний, але якщо у цей день є концерти та вистави, каса працює.

Джерело: пресслужба ПК “Світлопільський”.