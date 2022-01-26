План безпеки: як діяти та куди звертатись у випадку домашнього насильства

Якщо ви зрозуміли, що у ваших стосунках є прояви насилля, необхідно якнайшвидше розірвати це коло. Не варто зволікати, одразу телефонуйте:



– Екстрений виклик поліції – 102.

– Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15–47.

– Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги – 0 800 500 335 (116 123).

Пам’ятайте три головні принципи:

1. Ніхто не заслуговує бути жертвою агресії.

2. Агресія до вас — це не ваша провина.

3. Ви не самотні.

Ми підготували покроковий порадник, який допоможе вам вибудувати власний чіткий алгоритм дій у разі необхідності захисту від агресії.

— Спілкуйтеся! Не мовчіть про ситуацію. Кривдник найбільше боїться розголосу. Говоріть із друзями та родичами, яким довіряєте. Розкажіть їм про свою ситуацію.

— Тримайте постійний контакт із рідними. Вони мають знати, де ви знаходитесь, і чи все у вас гаразд.

— Попередьте сусідів та близьких про ймовірну небезпеку. Попросіть їх якнайшвидше звернутися до поліції в разі необхідності.

— Знайдіть безпечне місце в приміщенні. Воно повинно бути розташоване недалеко до виходу.

— Подумайте про місце, де ви зможете безпечно переночувати. Краще, якщо це буде декілька місць. Продумайте маршрут, яким швидко туди дістанетеся. Це може бути, як дім друзів, так і притулок для постраждалих.

— Сховайте в таємному місці оригінали важливих документів; якщо не вдасться, принаймні, їх копії. Відкладіть певну суму грошей, телефон із сім-картою. У вашому мобільному мають бути записані номери важливих телефонів та адреси. Встановіть на свій смартфон спеціальний бот у Viber чи Telegram — @police_helpbot.

— Тримайте речі першої потреби в одному приміщенні, щоби якнайшвидше їх зібрати. Не забувайте одяг та ліки для себе і, за потреби, для дітей.

— Не лишайте підказок, які б допомогли кривднику вас знайти.

— Як тільки будете в безпеці, не зволікайте й повідомляйте в поліцію.

Можливо ці поради здадуться вам очевидними, але саме прості та очевидні речі зазвичай рятують життя.