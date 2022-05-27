План заходів із відзначення Дня міста в Олександрії

Олександрія та олександрійці на цих вихідних відзначають День міста – 276-ту річницю його заснування. Саме відзначають, а не святкують. Під час війни святкування недоречні, тому офіційних заходів на День міста проводитися не буде.

У той же самий час громадські організації, волонтери та активісти планують провести ряд культурних, спортивних і благодійних заходів на підтримку Збройних сил України.

Детальну програму творчих та спортивних заходів можна знайти на сторінках організаторів та тих, хто надає їм інформаційну підтримку:

✅ Відділ молоді та спорту

✅ Координаційний центр волонтерів

✅ Палац культури “Олександрійський театр”

✅ Палац культури «Світлопільський»

✅ Олександрійський міський музейний центр імені А.Ф. Худякової Group

✅ Центральна міська бібліотечна система

✅ Інформаційно-туристичний центр «Олександрія»

Джерело: Офіційна сторінка міського голови Сергія Кузьменка у Фб.