План заходів із відзначення Дня міста в Олександрії

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Олександрія та олександрійці на цих вихідних відзначають День міста – 276-ту річницю його заснування. Саме відзначають, а не святкують. Під час війни святкування недоречні, тому офіційних заходів на День міста проводитися не буде.

У той же самий час громадські організації, волонтери та активісти планують провести ряд культурних, спортивних і благодійних заходів на підтримку Збройних сил України.

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Детальну програму творчих та спортивних заходів можна знайти на сторінках організаторів та тих, хто надає їм інформаційну підтримку:

Відділ молоді та спорту

Координаційний центр волонтерів

Палац культури “Олександрійський театр”

Палац культури «Світлопільський»

Олександрійський міський музейний центр імені А.Ф. Худякової Group

Центральна міська бібліотечна система

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Інформаційно-туристичний центр «Олександрія»

Джерело: Офіційна сторінка міського голови Сергія Кузьменка у Фб.

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