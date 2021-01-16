Планове відключення світла на Олександрійщині у другій половині січня (ГРАФІК)

У другій половині січня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-118 10/0.4 кВ
|16.01.2021 08:00
|16.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ
|16.01.2021 08:00
|16.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|12.01.2021
|Л134 10 кВ->КТП-233 10/0.4 кВ->Ф1
|16.01.2021 10:04
|16.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|22.12.2020
|Травневе, Садова, 3, 5-6, 9, 11
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф4
|16.01.2021 10:10
|16.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|16.01.2021
|Олександрія, Військова, 1-4, 4А, 5-6, 6А, 7-10
Олександрія, Гагаріна, 45, 50
Олександрія, Козацька, 78, 82, 84
Олександрія, Миколи Зерваницького, 2, 4, 6, 8, 10
Олександрія, Титова, 9, 11, 13, 15, 17
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-116 10/0.4 кВ
|16.01.2021 10:17
|16.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Березівка, Дружби, 1, 1а, 2-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 53а
Березівка, Миру, 9-10, 12
Березівка, Ольховського, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 137б, 137в, 137г, 137д, 139, 139а, 141, 143, 145, 147, 147А, 149, 153, 155, 155а
|Л1102 10 кВ->КТП-301 10/0.4 кВ->Ф2
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|22.12.2020
|Пустельніково, Берегова, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Пустельніково, Інгулецька, 5
Пустельніково, Чапаєва, 8, 16, 22, 30
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->МТП-232 10/0.4 кВ
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Піщаний Брід, Олександрійська, 2-3, 6-10, 12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-179 10/0.4 кВ
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Піщаний Брід, Світлопільська, 33-34, 36-37, 39, 41, 45, 49, 53-54, 56, 58, 62-63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-366 10/0.4 кВ
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л-5 10 кВ->КТП-1082 10/0.4 кВ
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, Некрасова, 3-4, 4а, 5, 5А, 6-7
Олександрія, пров.Кармелюка, 1-14, 14А, 14б, 15-16, 16А, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Олександрія, пров.Лермонтова, 2
Олександрія, пров.Ярославського, 1, 2А, 3-13, 15
Олександрія, Степова, 9, 15, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрія, Хасанська, 1-9, 9А, 10-16, 16А, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Олександрія, Холодноярська, 37, 39, 41-60, 62
Олександрія, Чонгарська, 42, 44-81, 83
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф2
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|15.12.2020
|Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, пров.Лермонтова, 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, пров.Сонячний, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|15.12.2020
|Олександрія, пров.Кармелюка, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123
Олександрія, Шкільна, 12-15
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ->Ф1
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ->Ф1
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|12.01.2021
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 15-16
Веселе, Садова, 5а, 27-33
|Л604 6 кВ->КТП-120 6/0.4 кВ->Ф2
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ Л-4
|23.12.2020
|Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38
Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45
Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14
Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-65, 67-69, 71, 73
Приютівка, Олександрійська, 30-31, 33-35, 38, 40, 42
Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10
Приютівка, Привокзальний пров., 7
Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
|Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф10
|18.01.2021 08:00
|18.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|13.01.2021
|Олександрія, 70 років Перемоги, 1, 3, 5
Олександрія, Богдана Хмельницького, 137
Олександрія, Григорія Логвина, 133
Олександрія, Київська, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147
Олександрія, Коцюбинського, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1076 10/0.4 кВ
|18.01.2021 09:00
|18.01.2021 12:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|18.01.2021 14:00
|18.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-149 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-150 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Сургани, Молодіжна, 1-8
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-177 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-439 2Т 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-197 за РЛ-192
|22.12.2020
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-96 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-197 за РЛ-192
|22.12.2020
|Войнівка, Гагаріна, 1-3, 5, 7
Войнівка, Дачний кооп Жовтень, 240
Войнівка, Інгулецька, 1, 3-5, 8, 11-12
Войнівка, Культурна, 2-5, 7, 9-10
Войнівка, Н.Набережна, 17
Войнівка, Набережний пров., 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-15, 17, 20
Войнівка, Польова, 4, 35-38, 39а, 40-43, 43а, 44а, 44б, 45, 48-49
Войнівка, Польовий пров., 1, 3, 3а
Войнівка, Центральна, 1-2, 2а, 3-5, 5а, 5б, 6-7, 7а, 8-16, 16а, 17-18, 18а, 19, 19а, 19б, 20-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 22-26, 26а, 27, 29-34, 36, 38-44, 46-48, 50-54, 54а, 55-56, 57а, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-292 10/0.4 кВ
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-197 за РЛ-192
|22.12.2020
|Войнівка, Гагаріна, 7, 7а, 9
|Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ->Ф1
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Добронадіївка, Привокзальна, 2-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 41-43, 45, 48-49
|Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ->Ф1
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф2
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|15.12.2020
|Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, пров.Лермонтова, 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, пров.Сонячний, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16
|Л613 6 кВ->ЗТП-1007 6/0.4 кВ->Ф4
|19.01.2021 08:00
|19.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Кременчуцька, 1-8, 10, 12, 14
Олександрія, Санітарна, 25, 25А, 25Б, 25В, 27-28, 28А, 29-31, 33, 33А, 35, 37, 37А
Олександрія, Шевченка, 26-29, 29 корп.1, 30-44, 46, 49-54, 56, 62, 64
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1184 6/0.4 кВ
|19.01.2021 09:00
|19.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1185 1Т 10/0.4 кВ
|19.01.2021 13:00
|19.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, Айвазовського, 50А
Олександрія, Михайла Бачинського, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21-30, 32
Олександрія, пр.Соборний, 103, 107
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1185 2Т 10/0.4 кВ
|19.01.2021 13:00
|19.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 105
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-172 10/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-122 за РЛ-114
|22.12.2020
|Рожеве, Шовкова, 1-6, 10, 12-18
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-177 10/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-122 за РЛ-114
|22.12.2020
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л162 10 кВ->КТП-189 10/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Приютівка, Привокзальна, 4а
Протопопівка, 3-го Грудня, 1, 3-19, 21-25, 25а, 26, 28-39, 39а, 41-49, 51, 55
Протопопівка, Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
Протопопівка, Садова, 4, 6, 8, 10, 12, 14-27, 29-32, 35-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59-63, 65-70, 72-81, 83-86, 88-95, 97, 99
Протопопівка, Садовий, 1-4, 6, 8, 10
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Приютівка, 1го Травня, 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26а, 27-55, 57
Приютівка, Вільна, 1-5, 7-14, 16, 18, 20
Приютівка, Гагаріна вул., 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Гагаріна провулок, 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Зелена, 1-5, 7-8, 10
Приютівка, Кожедуба, 1-9, 11
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, пров.Вільний, 1, 3а, 5
Приютівка, Тітова, 1-6, 8, 10, 14
Приютівка, Чкалова, 1-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф4
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Військова, 1-4, 4А, 5-6, 6А, 7-10
Олександрія, Гагаріна, 45, 50
Олександрія, Козацька, 78, 82, 84
Олександрія, Миколи Зерваницького, 2, 4, 6, 8, 10
Олександрія, Титова, 9, 11, 13, 15, 17
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-117 за РЛ-2
|22.12.2020
|Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29
Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49
Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-338 10/0.4 кВ
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-10кВ Л-117 за РЛ-2
|22.12.2020
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ->Ф2
|20.01.2021 08:00
|20.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1009 6/0.4 кВ
|20.01.2021 09:00
|20.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, Комунальна, 1-4, 6, 8, 12, 14
Олександрія, Першотравнева, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 39А, 41
Олександрія, пр.Соборний, 43, 45
Олександрія, пров.Дегтяря, 1-2, 4-5, 7, 9
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->КТП-1006 1Т 6/0.4 кВ
|20.01.2021 13:00
|20.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Олександрія, пл.Соборна, 24, 26, 28
Олександрія, Чижевського, 3, 5
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->КТП-1006 2Т 6/0.4 кВ
|20.01.2021 13:00
|20.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-296 10/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Нова Прага, Золотий Яр, 1-3, 4а, 5-8, 10, 12-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28а, 29, 31, 39, 41
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-36 10/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Нова Прага, Шевченко, 1-3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4, 6, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14-22, 23а, 24-27, 29-33, 33а, 34-40, 40а, 41-46, 47а, 48-50, 51а, 52, 53а, 54, 56, 56а, 57а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 78а, 80-81, 83, 86, 92, 100, 106
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-315 10/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Нова Прага, Миру, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40-47, 47а, 48-49, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53а, 53б, 54а, 54б, 54в, 55, 57, 57а, 58а, 59, 59а, 61, 62а, 63, 63а, 65-67, 69, 69а, 70-75, 79
Нова Прага, Сапіна, 2, 4, 6, 6а, 10, 10а, 12, 14, 18, 28
Нова Прага, Федора Плотніра, 1-2, 2а, 2б, 3, 6-7, 10-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-14, 19, 23, 25
|Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ->Ф2
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 20-21, 23, 25, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Центральна, 77, 79
|Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ->Ф2
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Нова Прага, Волошкова, 1, 2а, 3, 4а, 5-8, 9а, 10-12, 14-15, 18, 20
Нова Прага, Джерельна, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11-13, 13а, 14-15, 15а, 16-17, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 24-25, 25а, 27, 27а, 27б, 29
Нова Прага, Долинна, 3
Нова Прага, Золотий Яр, 1-3, 4а, 5-8, 10, 12-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28а, 29, 31, 39, 41
Нова Прага, Кленова, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8-10, 12
Нова Прага, Козацька, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86-100, 100б, 101, 103, 105, 107-109, 111, 113, 115, 117-119, 120а, 121-122, 123а, 124-126, 130-139, 140а, 141-144, 146-150, 152, 154-156, 158-160
Нова Прага, Короленко, 2, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 36, 40, 44
Нова Прага, Кутузова, 1-8, 9а, 11, 13, 25
Нова Прага, Миру, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40-47, 47а, 48-49, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53а, 53б, 54а, 54б, 54в, 55, 57, 57а, 58а, 59, 59а, 61, 62а, 63, 63а, 65-67, 69, 69а, 70-75, 78а, 79, 79а, 81а, 82а, 83-88, 90, 90а, 91-92, 92а, 93-96, 96а, 97-100, 101а, 102-103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117, 153а, 153г, 155а
Нова Прага, Пушкіна, 1, 3-4, 6, 8-11, 13-17, 19-20, 22-25, 27, 29-31, 33, 35-37, 39-40, 42, 44-48, 50-66, 69-83, 85-88, 91, 93-96, 98-99, 101-108, 111-113
Нова Прага, Сапіна, 2, 4, 6, 6а, 10, 10а, 12, 14, 18, 28, 28а
Нова Прага, Срібний Яр, 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21
Нова Прага, Суворова, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 5-6, 8, 11-12, 12а, 13-14, 20, 21а, 22-26, 28-32, 35-37, 39, 44, 47, 49, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107
Нова Прага, Толстого, 1-14, 16-20, 22-24
Нова Прага, Федора Плотніра, 1-2, 2а, 2б, 3, 6-7, 10-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-14, 19, 23, 25
Нова Прага, Шевченко, 1-3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4, 6, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14-22, 23а, 24-27, 29-33, 33а, 34-40, 40а, 41-46, 47а, 48-50, 51а, 52, 53а, 54, 56, 56а, 57а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 78а, 80-81, 83, 86, 92, 100, 106
Нова Прага, Щедріна, 3-4
Світлопілля, Вишнева, 1
Світлопілля, Миру, 2-3, 5-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 5, 8, 10-12, 14-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Набережна, 4, 10
Світлопілля, Садова, 1-6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 28, 30, 35
Світлопілля, Шевченко, 7-10, 12-16, 22, 24
Світлопілля, Шкільна, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-15, 17, 19-20, 29
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф3
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-15
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф1
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|13.01.2021
|Олександрія, Степова, 61, 71, 73, 89, 95, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 142
Олександрія, Юрія Карлюка, 7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання КТП-426 (Л-6201 за РЛ-129)
|16.01.2021
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-14, 17-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7-8, 8а, 9, 11-24, 34
Веселе, Чкалова, 1-14
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання КТП-426 (Л-6201 за РЛ-129)
|16.01.2021
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 15-16
Веселе, Садова, 5а, 27-33
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання КТП-426 (Л-6201 за РЛ-129)
|16.01.2021
|Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-446 6/0.4 кВ
|21.01.2021 08:00
|21.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання КТП-426 (Л-6201 за РЛ-129)
|16.01.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1041 6/0.4 кВ
|21.01.2021 09:00
|21.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|24.12.2020
|Олександрія, Братська, 24, 76
Олександрія, Григорія Усика, 45, 47
Олександрія, пл.Соборна, 17, 21, 23, 25
Олександрія, Таврійська, 2-8, 8А, 9-11, 13, 15
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6112 6 кВ->ЗТП-1042 6/0.4 кВ
|21.01.2021 13:00
|21.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|24.12.2020
|Олександрія, Григорія Усика, 40, 42, 44
Олександрія, пл.Соборна, 3, 7
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф3
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-15
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф5
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Одеська, 16, 18
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Трудових Резервів, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|Л112 10 кВ->КТП-19 10/0.4 кВ->Ф1
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ->Ф2
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
|Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ->Ф2
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л186 10 кВ->КТП-127 10/0.4 кВ->Ф1
|25.01.2021 08:00
|25.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|ПС Угольная 2Т 150/35/6 кВ->Л612 6 кВ->ЗТП-1088 6/0.4 кВ
|25.01.2021 09:00
|25.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|24.12.2020
|Олександрія, Металістів, 1-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Південна, 1, 3, 5, 7-15, 17
Олександрія, пр.Соборний, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1086 2Т 10/0.4 кВ
|25.01.2021 13:00
|25.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|24.12.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 95
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1086 1Т 10/0.4 кВ
|25.01.2021 13:00
|25.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|24.12.2020
|Олександрія, Михайла Грушевського, 18
Олександрія, Міліцейська, 57, 57а
Олександрія, пр.Соборний, 97, 99, 101
|Л134 10 кВ->КТП-233 10/0.4 кВ->Ф2
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|22.12.2020
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф1
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
|Л613 35 кВ->ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|22.12.2020
|Войнівка, Гагаріна, 1-3, 5, 7, 7а, 9
Войнівка, Дачний кооп Жовтень, 240
Войнівка, Інгулецька, 1, 3-5, 8, 11-12
Войнівка, Культурна, 2-5, 7, 9-10
Войнівка, Н.Набережна, 17
Войнівка, Набережний пров., 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-15, 17, 20
Войнівка, Польова, 4, 35-38, 39а, 40-43, 43а, 44а, 44б, 45, 48-49
Войнівка, Польовий пров., 1, 3, 3а
Войнівка, Центральна, 1-2, 2а, 3-5, 5а, 5б, 6-7, 7а, 8-16, 16а, 17-18, 18а, 19, 19а, 19б, 20-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 22-26, 26а, 27, 29-34, 36, 38-44, 46-48, 50-54, 54а, 55-56, 57а, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85
|Л112 10 кВ->КТП-19 10/0.4 кВ->Ф2
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф6
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Братська, 123, 125
Олександрія, Михайла Грушевського, 9, 11, 13-17, 19-21, 25-28, 30, 32, 34А, 36
Олександрія, Титова, 12
Олександрія, Шахтарська, 3, 5-16, 18, 21-26
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|1С-10кВ
|04.01.2021
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 3, 12-14
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10-20, 22-34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 20-21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 3, 5А, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-2, 2а, 3-4, 6-12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 79, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 17:00
|Плановий ремонт
|1С-10кВ
|04.01.2021
|Олександрія, Авіаційна, 1, 3-5, 7-12
Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23, 27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5, 27 корп.6, 27 корп.7, 27 корп.8
Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-54, 56-59, 61-63, 63А, 64-71, 71А, 72-76, 78-82, 84
Олександрія, Запорізька, 32-41, 41А, 42-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А
Олександрія, Орловська, 1, 2а, 3-6, 6А, 7А, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Григорія Грузина, 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А
Олександрія, пров.Копиленка, 1-13
Олександрія, пров.Краснодонців, 6-17, 19-22, 24
Олександрія, пров.Маршала Конєва, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, пров.Михайла Гризана, 2-3, 5-6, 8-17, 20
Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-135, 135А, 136
Олександрія, Телевізійна, 1, 3
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф3
|26.01.2021 08:00
|26.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|13.01.2021
|Звенигородка, Шевченко, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 3, 3А, 5, 7, 9
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->ЗТП-1010 6/0.4 кВ
|26.01.2021 09:00
|26.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, пл.Покровська, 2, 4, 6, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 1Т 10/0.4 кВ
|26.01.2021 13:00
|26.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, пр.Соборний, 111
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 2Т 10/0.4 кВ
|26.01.2021 13:00
|26.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 21
Олександрія, пр.Соборний, 109, 113, 115, 117
|Л608 35 кВ->ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|22.12.2020
|Рожеве, Шовкова, 1-6, 10, 12-18
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф3
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-15
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф5
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Одеська, 16, 18
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Трудових Резервів, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф6
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Братська, 123, 125
Олександрія, Михайла Грушевського, 9, 11, 13-17, 19-21, 25-28, 30, 32, 34А, 36
Олександрія, Титова, 12
Олександрія, Шахтарська, 3, 5-16, 18, 21-26
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф8
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Михайла Грушевського, 33, 35, 37-42, 44, 46, 48-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Олександрія, Шахтарська, 27, 29-36, 38
|Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ->Ф2
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
|Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2021 08:00
|27.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|13.01.2021
|Олександрія, Степова, 61, 71, 73, 89, 95, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 142
Олександрія, Юрія Карлюка, 7
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л621 6 кВ->ЗТП-1420 1Т 6/0.4 кВ
|27.01.2021 09:00
|27.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л621 6 кВ->ЗТП-1420 2Т 6/0.4 кВ
|27.01.2021 09:00
|27.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, пр.Будівельників, 32, 32а
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->РП-4 1Т 6/0.4 кВ
|27.01.2021 13:00
|27.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->РП-4 2Т 6/0.4 кВ
|27.01.2021 13:00
|27.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, Івана Чиркіна, 1-5, 8-10, 12, 14-15, 17-18, 20
Олександрія, Кременчуцька, 9, 11, 13, 15-20, 24-25, 27, 29, 31
Олександрія, Партизанська, 1-12
Олександрія, пров.Мічуріна, 8
Олександрія, Шевченка, 45, 47
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ->Ф2
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|21.12.2020
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф6
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Братська, 123, 125
Олександрія, Михайла Грушевського, 9, 11, 13-17, 19-21, 25-28, 30, 32, 34А, 36
Олександрія, Титова, 12
Олександрія, Шахтарська, 3, 5-16, 18, 21-26
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф8
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Михайла Грушевського, 33, 35, 37-42, 44, 46, 48-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Олександрія, Шахтарська, 27, 29-36, 38
|Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ->Ф1
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|23.12.2020
|Костянтинівка, Голуба, 1, 11-12, 15, 17-18, 20-21, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
|Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф10
|28.01.2021 08:00
|28.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|13.01.2021
|Олександрія, 70 років Перемоги, 1, 3, 5
Олександрія, Богдана Хмельницького, 137
Олександрія, Григорія Логвина, 133
Олександрія, Київська, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147
Олександрія, Коцюбинського, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->РП-5 6/0.4 кВ
|28.01.2021 09:00
|28.01.2021 13:00
|Плановий ремонт
|31.12.2020
|Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, Бориса Нечерди, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Новопразьке шосе, 125, 129, 131, 133
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф2
|29.01.2021 08:00
|29.01.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.12.2020
|Олександрія, Квіткова, 1, 3, 7
Олександрія, Одеська, 17, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, пров.Озірний, 4, 6
Олександрія, Трудових Резервів, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|29.01.2021 09:00
|29.01.2021 16:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|12.01.2021
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, пров.Межевий, 1, 8, 18
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|Л162 10 кВ->КТП-189 10/0.4 кВ->Ф1
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Садова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л162 10 кВ
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Приютівка, Привокзальна, 4а
Протопопівка, 3-го Грудня, 1, 3-19, 21-25, 25а, 26, 28-39, 39а, 41-49, 51, 55
Протопопівка, Водокачна вул., 1, 3, 3а, 4, 6, 8а, 9, 12, 14а, 16, 20
Протопопівка, Водокачний пров., 1а, 2, 3а, 4-7
Протопопівка, Зелена, 1-11, 13-14, 16, 19-21, 23-28, 30-31, 33-34, 36-38, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73
Протопопівка, Козацька, 3-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-24, 26-27, 29, 31-32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Протопопівка, Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
Протопопівка, пров.Зелений, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-7, 9-13, 17, 17а
Протопопівка, пров.Козацький, 1-6
Протопопівка, Садова, 1-12, 14-27, 29-32, 34-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59-63, 65-70, 72-81, 83-86, 88-95, 97, 99
Протопопівка, Садовий, 1-4, 6, 8, 10
|Л195 10 кВ->ЗТП-98 10/0.4 кВ->Ф3
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Войнівка, Аграрна, 2, 4-5, 7-18, 20-22, 23а, 24-25, 27-31
Войнівка, Квітнева, 1, 3-7, 9-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 23А, 24
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л154 10 кВ
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 1-36, 38, 40, 44, 46, 52, 128
Олександрівка, Зелена, 99
Олександрівка, Садова, 1-10
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ
|10.02.2021 08:00
|10.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 66а, 67-68, 70-71, 73-74, 78-81, 83, 85-86, 88-92, 94-99, 101-105, 109-110, 112-113, 117, 117а, 119, 121, 127, 131, 133, 141, 151, 155
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Квіткова, 1, 1а, 2-3, 3а, 5-8
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Козацька, 12, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-93, 96-98, 99а, 100-101, 101а, 102-103, 103б, 104-109, 113а, 114-118, 121-128
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 24, 28, 31, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, Нагорна, 1-5, 9, 9а, 10-19, 21, 23-24, 24а, 25-27, 30-31, 32а, 33-37, 39, 41а, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 83, 83а, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Сонячна, 9, 13
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|Л162 10 кВ->КТП-189 10/0.4 кВ->Ф2
|16.02.2021 08:00
|16.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
Протопопівка, Садова, 60-63, 65-70, 72-81, 83-86, 88-95, 97, 99
Протопопівка, Садовий, 1-4, 6, 8, 10
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л154 10 кВ
|17.02.2021 08:00
|17.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 1-36, 38, 40, 44, 46, 52, 128
Олександрівка, Зелена, 99
Олександрівка, Садова, 1-10
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ
|18.02.2021 08:00
|18.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 66а, 67-68, 70-71, 73-74, 78-81, 83, 85-86, 88-92, 94-99, 101-105, 109-110, 112-113, 117, 117а, 119, 121, 127, 131, 133, 141, 151, 155
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Квіткова, 1, 1а, 2-3, 3а, 5-8
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Козацька, 12, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-93, 96-98, 99а, 100-101, 101а, 102-103, 103б, 104-109, 113а, 114-118, 121-128
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 24, 28, 31, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, Нагорна, 1-5, 9, 9а, 10-19, 21, 23-24, 24а, 25-27, 30-31, 32а, 33-37, 39, 41а, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 83, 83а, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Сонячна, 9, 13
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|Л153 10 кВ->КТП-272 10/0.4 кВ->Ф3
|23.02.2021 08:00
|23.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|П.Загір’я, Макаренка, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 24
|Л153 10 кВ->КТП-272 10/0.4 кВ->Ф2
|24.02.2021 08:00
|24.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|П.Загір’я, Козацька, 6-11, 14