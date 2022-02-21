Олександрійський РЕМ планує проведення планових відключень з 21 по 28 лютого. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-347 10/0.4 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Миру, 137, 149-151, 153, 156-158, 160-161, 165, 169, 171, 173, 175-179, 181, 184-186, 188-189, 191-193, 195-196, 199, 201, 203
Головківка, Мічуріна, 2-3, 5, 8-11, 13-20, 22-28, 31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 72
Головківка, Садова, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 33, 37
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-430 10/0.4 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Кленова, 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Мальовнича, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 23, 25
Головківка, Осіння, 2, 6, 10, 12, 15-18, 20-23, 25, 27-28, 31, 33, 39
Головківка, Центральна, 110, 112
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1527 10/0.4 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 16:00
|Капітальний ремонт
|16.02.2022
|Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 115, 117-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 28А, 30, 32
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-5, 7-19, 22, 24
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-556 10/0.4 кВ
|21.02.2022 09:02
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Лугова, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
Головківка, Українська, 3-4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26
Головківка, Центральна, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272а, 276, 278, 280, 296, 300, 369, 371, 379, 381, 383, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451
Головківка, Шевченко, 1, 3, 5
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф3
|21.02.2022 09:09
|21.03.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Бережна, 1а, 2-3, 5, 5а, 6-10, 10А, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 14-15, 16А, 17-20, 22-23, 25, 25А, 26-27, 27А, 28-32, 32А, 33, 35-36
Олександрія, Козацька, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19
Олександрія, Таврійська, 51, 53, 55, 59-74, 76-82, 84-86, 88-90, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-98, 98А, 99-101, 103, 105
|Л1102 10 кВ->КТП-178 10/0.4 кВ->Ф2
|21.02.2022 09:18
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|СМО присоединение
|21.02.2022
|Олександро-Степ_M, Зарічна, 1, 1а, 1б, 2, 4-7, 8а, 9-10, 12-14, 14а, 16-17, 19-20, 22, 22а, 25-26, 29-32, 32Б, 33-35, 36а
Олександро-Степанівка, Невідомо, 69
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф3
|21.02.2022 09:28
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Центральна, 17-18, 20-34
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->ЗТП-1208 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:01
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Першотравнева, 7, 11, 15, 17, 19, 21
Олександрійське, Степова, 16
Олександрійське, Транспортний пров., 2А, 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Трудових Резервів, 6, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Чарівна, 6-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрійське, Шахтарська, 6
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1452 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:01
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:01
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15, 17-23, 26, 28-32
Олександрійське, Транспортний пров., 2
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:01
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 7
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-5
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:07
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|СМО присоединение
|09.02.2022
|Олександрія, пр.Соборний, 120, 132, 132А
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->РП-7 2Т 10/0.4 кВ
|21.02.2022 10:07
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|СМО присоединение
|09.02.2022
|Олександрія, пр.Соборний, 122
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->КТП-1229 6/0.4 кВ
|22.02.2022 03:00
|22.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Пантаївка, Вугільна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32
Пантаївка, Магістральна, 63
Пантаївка, Шевченка, 31
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
Олександрійське, Чкалова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-20, 22-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Світлопілля, Миру, 2-3, 6-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 10-12, 14, 16-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-3, 6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22, 24, 30, 35
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-46 10/0.4 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Світлопілля, Вишнева, 1
Світлопілля, Набережна, 4, 10
Світлопілля, Шевченко, 7-10, 13-16, 24
Світлопілля, Шкільна, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-15, 17, 19-20, 29
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-346 10/0.4 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-500 10/0.4 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 2Т 6/0.4 кВ->Ф14
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.01.2022
|Олександрія, Григорія Сокальського, 1, 3-4, 6-10, 12-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33А, 34, 38, 40, 40а, 55
Олександрія, Захисників України, 20
Олександрія, Сєрова пров., 16, 35
Олександрія, Скіфська, 1
Олександрія, Студентська, 69, 73, 75, 77, 79-80
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф2
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф4
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-13, 15
|Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 1Т 6/0.4 кВ->Ф4
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Скіфська, 2
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф3
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 16:00
|Капітальний ремонт
|Приє’днання.
|16.02.2022
|Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 28А, 30, 32
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-5, 7-19, 22, 24
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1221 2Т 6/0.4 кВ
|22.02.2022 13:00
|22.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Пантаївка, Миру, 14
Пантаївка, Шахтарська, 2, 4, 6
Пантаївка, Шевченка, 29-30, 32, 34, 36
Пантаївка, Шкільна, 6, 8, 10, 12, 14, 14Г
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1221 1Т 6/0.4 кВ
|22.02.2022 13:00
|22.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Пантаївка, Вугільна, 27, 29, 31
Пантаївка, Вчительська, 1, 17, 19
Пантаївка, Космонавтів, 1, 1А, 2А, 3, 5-11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->Л-99 10 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Зарічна, 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 26
Олександрія, Краснодонців пров., 1-5
Олександрія, Максима Бендерова, 88А, 90, 90А, 92, 94, 94А, 96, 96А, 97, 99, 101-107, 107А, 108, 108А, 108Б, 109, 113, 113А, 117, 119А, 119Б, 121, 121А, 123, 123А, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149А, 153, 153а, 153б, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175А, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 197, 199, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 233А, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 263, 265, 267, 267А, 269, 273, 277, 277А, 277Б, 279, 303
Олександрія, Надії, 11, 14, 16-17, 20, 36, 44, 46, 54, 58
Олександрія, Пантаївська, 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3-4, 7-13, 16-20, 20А, 20Б, 21, 24, 26, 28, 30, 36, 38
Олександрія, Транспортний пров., 26, 29-43, 45, 47, 51
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->Л-97 10 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Віктора Голуба пров., 3, 5, 7, 9
Олександрія, Гоголя, 45А, 46-47, 47А, 49-60, 62
Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-93, 95-98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 186
Олександрія, Кременчуцька, 193, 197, 199, 199А, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 211А, 213, 215, 215А, 217, 219а, 219б, 221, 223, 225, 227, 231, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 264, 266, 266А, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 290, 292, 294А, 296, 298, 300, 302, 304, 304А, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 352А, 354, 356, 358, 360, 360А, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384
Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, Лермонтова пров., 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, Матросова, 9
Олександрія, Надії, 73, 75
Олександрія, Полтавська, 82, 84-86, 88-94, 96-107, 107А, 108, 110, 112-116, 117А, 118, 120-122, 124, 126-128, 130-132, 134-136, 138, 138А, 140-143
Олександрія, Росинська, 3, 11
Олександрія, Світловодська, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 114, 116
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16, 18, 20-22, 24, 28, 30, 58
Олександрія, Сонячний пров., 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 60, 60А, 61-62, 64, 66, 68, 70-74, 76, 78, 80, 82, 84, 86-90, 92, 94-96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 142
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-76, 78-81, 83-88, 882, 89-94, 94А, 96-102
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-132, 134, 136, 138, 140
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А
Олександрія, Шкільна, 12-15
Олександрія, Юрія Карлюка, 1-2, 4-8, 12, 14
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-176 10/0.4 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Андріївка, Коркосівка, 12-13
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-118 10/0.4 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-47 10/0.4 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Березівка, Дружби, 15
Березівка, Миру, 5-7, 11, 13-16, 18-42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56, 58
Березівка, Ольховського, 60, 60а
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->МТП-586 10/0.4 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф2
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|Л196 10 кВ->КТП-356 10/0.4 кВ->Ф1
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|24.01.2022
|Войнівка, Верхня, 1-2, 4-11, 11а, 14-24, 24а, 26, 28, 28а, 29-30, 32-33
Войнівка, Кошового, 6
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф2
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 16, 22, 39, 48, 53, 55-59, 61, 63-65, 67, 70-72, 74-76, 78, 80
|Л1102 10 кВ->КТП-178 10/0.4 кВ->Ф2
|23.02.2022 09:00
|23.02.2022 16:00
|Капітальний ремонт
|Приєднання.
|16.02.2022
|Олександро-Степ_M, Зарічна, 1, 1а, 1б, 2, 4-7, 8а, 9-10, 12-14, 14а, 16-17, 19-20, 22, 22а, 25-26, 29-32, 32Б, 33-35, 36а
Олександро-Степанівка, Невідомо, 69
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1201 6/0.4 кВ
|23.02.2022 10:00
|23.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Дружби, 8, 10-12, 14
Олександрійське, Клубна, 4, 6, 8
Олександрійське, Садова, 32
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1204 6/0.4 кВ
|23.02.2022 13:00
|23.03.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрійське, Зої Космедем’янської, 1-9
Олександрійське, Ковтуна, 1-2, 2Г, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-8, 8А, 10, 12-19, 21, 23, 25, 27
Олександрійське, Кошового, 1-3, 3А, 4, 5А, 7А, 8, 9А, 10-11, 11А, 12, 14
Олександрійське, Любові Шевцової, 3, 3А, 4-5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 18А
Олександрійське, Матросова, 2-9, 11-26, 33, 35
Олександрійське, Павла Кравченка, 6, 8
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф1
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Чалого, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-9, 9а, 10-18, 18а
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|Л615 6 кВ->ЗТП-1048 1Т 6/0.4 кВ->Ф21
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Олександра Козенка, 8, 12, 12а
Олександрія, Перемоги пров., 1, 1А, 2-5, 7-14, 18, 20, 22
Олександрія, Перспективна, 10
Олександрія, Софіївська, 11, 15, 17
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42, 44-45, 47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л181 10 кВ->КТП-565 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Лікарівка, Шевченко, 1, 1К2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-38 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, Короленко, 2, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 36
Нова Прага, Кутузова, 1-8, 9а, 11, 13, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-48 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, Долинна, 16-17, 19а, 19б, 23а, 24, 44
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-66 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-73, 75-77, 79-81, 84-90, 92, 99, 101, 103, 110, 112-115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 147, 153, 157, 163, 165
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 8, 13, 17
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л-5 10 кВ->Л-98 10 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Ж/Д БУДКА, 345-346
Олександрія, Кармелюка пров., 1-14, 14А, 14б, 15-16, 16А, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Олександрія, Користівське шосе, 2, 2А, 4
Олександрія, Лермонтова пров., 2
Олександрія, Некрасова, 3-4, 4а, 5, 5А, 6-7
Олександрія, Степова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1К8, 2, 4, 6, 8-10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрія, Степовий пров., 1-2, 4, 26
Олександрія, Хасанська, 1-2, 4-9, 9А, 10-16, 16А, 17, 19, 20А, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Олександрія, Холодноярська, 1-2, 2А, 3-7, 9-12, 14-19, 21-60, 62
Олександрія, Чонгарська, 2-4, 4А, 5-16, 16А, 17-60, 62-81, 83
Олександрія, Ярославського пров., 1, 2А, 3-13, 15
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->ЗТП-1208 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.03.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Першотравнева, 7, 11, 15, 17, 19, 21
Олександрійське, Степова, 16
Олександрійське, Транспортний пров., 2А, 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Трудових Резервів, 6, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Чарівна, 6-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрійське, Шахтарська, 6
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15, 17-23, 26, 28-32
Олександрійське, Транспортний пров., 2
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 7
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-5
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1452 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1527 10/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->РП-5 6/0.4 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 14:00
|Капітальний ремонт
|Приєднання.
|16.02.2022
|Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, Бориса Нечерди, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Новопразьке шосе, 125, 129, 131, 133
|Л1102 10 кВ->КТП-178 10/0.4 кВ->Ф2
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 16:00
|Капітальний ремонт
|Приєднання.
|16.02.2022
|Олександро-Степ_M, Зарічна, 1, 1а, 1б, 2, 4-7, 8а, 9-10, 12-14, 14а, 16-17, 19-20, 22, 22а, 25-26, 29-32, 32Б, 33-35, 36а
Олександро-Степанівка, Невідомо, 69
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Авіаційна, 1, 3-5, 7-12
Олександрія, Григорія Грузина пров., 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А
Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23, 27, 27К2, 27К3, 27К4, 27К5, 27К6, 27К7, 27К8
Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-38, 40-54, 56-59, 61-63, 63А, 64-71, 71А, 72-76, 78-82, 84
Олександрія, Запорізька, 32-41, 41А, 42-47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
Олександрія, Копиленка пров., 1-13
Олександрія, Краснодонців пров., 6-17, 19-22, 24
Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А
Олександрія, Маршала Конєва пров., 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Михайла Гризана пров., 2-3, 5-6, 8-17, 20
Олександрія, Орловська, 1, 2а, 3-6, 6А, 7А, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-113, 115-136
Олександрія, Телевізійна, 1, 3
|Л612Р 6 кВ->ЗТП-1393 6/0.4 кВ->Ф9
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|09.02.2022
|Мартоіванівка, Горонович, 23-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Мартоіванівка, Конєва, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21
Мартоіванівка, Самохвалова, 2, 4, 6-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Самофалова, 26
|Л1102 10 кВ->КТП-178 10/0.4 кВ->Ф2
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 16:00
|Капітальний ремонт
|Приєднання.
|16.02.2022
|Олександро-Степ_M, Зарічна, 1, 1а, 1б, 2, 4-7, 8а, 9-10, 12-14, 14а, 16-17, 19-20, 22, 22а, 25-26, 29-32, 32Б, 33-35, 36а
Олександро-Степанівка, Невідомо, 69
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф4
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-13, 15
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л612Р 6 кВ->КТП-1306 6/0.4 кВ
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Мартоіванівка, Воронова, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-28, 30, 32, 34
Мартоіванівка, Горонович, 60
Мартоіванівка, Конєва, 1-5, 7, 7А, 8-10, 12, 12А, 14, 14А, 18, 20, 22-23, 23А, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36А, 40, 42, 44, 44А, 46, 52, 54
Мартоіванівка, Лугова, 1, 2А, 3-11, 13-14, 16, 18-24, 26-32, 33., 34-49, 51
Мартоіванівка, Самохвалова, 1, 3, 5
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л612Р 6 кВ->КТП-1318 6/0.4 кВ
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Мартоіванівка, 40 років Перемоги, 1-8, 10
Мартоіванівка, Кірпічна, 1-5, 5А, 6-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Мартоіванівка, Новоселів, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 23а, 31
Мартоіванівка, Самохвалова, 32, 34, 36, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56-68, 68А, 69-78, 80-92, 94-95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121
Мартоіванівка, Степова, 1-8, 8А, 9-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40
Мартоіванівка, Шкільний пров., 1-6, 8, 10-12, 14
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л612Р 6 кВ->ЗТП-1393 6/0.4 кВ
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Мартоіванівка, Горонович, 23-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Мартоіванівка, Конєва, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21
Мартоіванівка, Першотравнева, 1-2, 2А, 3-5, 5А, 6-23, 25, 27, 29
Мартоіванівка, Самохвалова, 2, 4, 6-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Мартоіванівка, Тиха, 21, 23-24, 24А, 25-28, 30-38, 40
Олександрія, Самофалова, 26
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-273 10/0.4 кВ
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, Козацька, 163, 165
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-22 10/0.4 кВ
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, Коцюбинського, 1, 1а, 2-6
Нова Прага, Маяковського, 1-2, 2а, 3а, 4-5, 5а, 6-7, 7б, 8-10, 10а, 11-13, 15-23, 23а, 24-29, 29а, 30, 32
Нова Прага, Н.-Садова, 55а, 55б
Нова Прага, Садова, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-39, 41, 43, 45, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 81
Нова Прага, Торговий пров., 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6-9, 11, 11а, 13а, 15
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф3
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 54
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф2
|25.02.2022 09:00
|25.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Центральна, 126, 128, 130, 130а, 132, 152-158, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 163
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф1
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 10, 13-15, 17-18, 21, 26-29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 51
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф2
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 16, 22, 39, 48, 53, 55-59, 61, 63-65, 67, 70-72, 74-76, 78, 80
|Л134 10 кВ->КТП-528 10/0.4 кВ->Ф3
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Травневе, Садова, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 54
|Л615 6 кВ->ЗТП-1048 1Т 6/0.4 кВ->Ф21
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Олександра Козенка, 8, 12, 12а
Олександрія, Перемоги пров., 1, 1А, 2-5, 7-14, 18, 20, 22
Олександрія, Перспективна, 10
Олександрія, Софіївська, 11, 15, 17
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-127 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л181 10 кВ->КТП-125 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л182 10 кВ->МТП-124 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-69 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-214 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-67 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Нова Прага, Горького, 79, 91, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 174, 178, 180, 188, 198
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6113 6 кВ->ЗТП-1406 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Першотравнева, 15
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1031 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, Курганський пров., 1-2
Олександрія, Пугачова пров., 1
Олександрія, Разіна пров., 1-2, 2А, 3
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-40, 42, 43А, 44-46, 48-53
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1427 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Л1103 10 кВ->ЗТП-1208 10/0.4 кВ->Ф6
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Степова, 16
Олександрійське, Транспортний пров., 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Чарівна, 6-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15, 17-23, 26, 28-32
Олександрійське, Транспортний пров., 2
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
|Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ->Ф2
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Степова, 17-23, 26, 28-32
Олександрійське, Транспортний пров., 2
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
|Л1103 10 кВ->КТП-1210 10/0.4 кВ->Ф5
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-15
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 7
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-5
|Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ->Ф2
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Промислова, 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-5
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, Миколи Герасюти пров., 1, 33
Олександрія, Михайла Іванова пров., 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Степняка-Кравчинського пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-16, 18-34, 34А, 35-39, 39А, 40, 42-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Суворова пров., 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24-25, 25А, 26-29, 31-33, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ->Ф4
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Першотравнева, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16
Олександрійське, Промислова, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 21
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
|502 35 кВ->ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Головківка, Весняна, 2, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 20, 23, 25, 29-31, 33-40, 43, 45-46, 48-50, 54-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 84
Головківка, Кленова, 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Лугова, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
Головківка, Мальовнича, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 23, 25
Головківка, Миру, 137, 143, 145, 149-154, 154б, 156-158, 160-161, 165, 169, 171, 173, 175-179, 181, 184-186, 188-189, 191-193, 195-196, 199, 201, 203
Головківка, Мічуріна, 2-3, 5, 8-11, 13-20, 22-28, 31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 72
Головківка, Молодіжна, 1а, 2-3, 5-7, 10, 12, 16, 23
Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
Головківка, Осіння, 2, 6, 10, 12, 15-18, 20-23, 25, 27-28, 31-33, 36-37, 39-41, 43, 45, 47
Головківка, Садова, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Головківка, Тимірязєва, 5, 7, 9, 14-15
Головківка, Українська, 3-4, 7-8, 10, 12, 15, 18, 20-26, 29, 38, 56, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 70, 78
Головківка, Центральна, 110, 112, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 194, 196, 198, 200-201, 203-217, 217а, 218-221, 223, 224а, 225, 227-228, 231-235, 237, 239, 241, 243-250, 252-256, 258, 260-261, 263-264, 266-271, 272а, 275-278, 280-283, 285, 289, 291, 293, 295-297, 300-301, 303, 305-306, 308-311, 313-317, 319, 321, 323-325, 327, 332-334, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 357, 359, 369, 371, 379, 381, 383, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451, 453, 455, 457, 459, 463, 467, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 485, 487, 491, 499
Головківка, Центральний пров., 5, 7
Головківка, Шевченко, 1, 3, 5
Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-8, 10-12, 14-17, 19, 21
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-23, 26, 28-32
Олександрійське, Транспортний пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 6-7, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрійське, Шахтарська, 6
|Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ->Ф5
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 7
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->ЗТП-1208 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Першотравнева, 7, 11, 15, 17, 19, 21
Олександрійське, Степова, 16
Олександрійське, Транспортний пров., 2А, 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Трудових Резервів, 6, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Чарівна, 6-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрійське, Шахтарська, 6
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1452 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Л1103 10 кВ->ЗТП-1208 10/0.4 кВ->Ф5
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|Олександрійське, Першотравнева, 7, 11, 15, 17, 19, 21
Олександрійське, Транспортний пров., 2А
Олександрійське, Трудових Резервів, 6, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Шахтарська, 6
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1457 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1527 10/0.4 кВ
|28.02.2022 09:00
|28.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Л-328
|09.02.2022
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6112 6 кВ->ЗТП-1051 6/0.4 кВ
|28.02.2022 13:00
|28.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Гастелло пров., 3-10, 11А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Перспективна, 15А, 17, 34
Олександрія, Петра Сагайдачного, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15