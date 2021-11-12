Платні медичні послуги Центральної міської лікарні: що і почім?

Виконком Олександрійської міської ради затвердив перелік платних послуг, які надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м.Олександрії», повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет затвердив нові економічно обґрунтовані тарифи на платні медичні послуги замість попередніх, затверджених у травні 2019, що втратили чинність.

Тарифи на платні медичні послуги стосуються:

1.Проведення профілактичних медоглядів працівників підприємств і організацій, що уклали договори із закладом охорони здоров`я, і громадян, які самостійно сплачують за обов`язковий медогляд за направленням з місця роботи без шкідливих умов праці, та іноземних громадян, які тимчасово проживають в Україні, а також медичне обслуговування за договорами з суб`єктами господарювання, страховими організаціями (36 найменувань послуг);

2.Профілактичні медогляди з підготовкою висновку на прохання громадян та медоглядів для отримання виїзної візи (крім службових відряджень, виїздів на лікування) (36 найменувань);

3.Профілактичні медогляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (2 послуги);

4.Медогляди для отримання дозволу на право отримання і носіння зброї громадянами (2 послуги);

5.Бактеріологічні лабораторні дослідження 25 послуг);

6.Медичні послуги з оздоровчого масажу, гімнастики, процедур з метою профілактики хвороб та зміцнення здоров`я дорослого населення (9 послуг);

7.Дослідження крові методом ІФА на наявність антитіл та антигенів (5 найменувань);

8.Комп`ютерно-томографічні дослідження ділянок тіла (14 найменувань);

9.Патологічні, цитологічні дослідження та послуги з утримання тіл померлих (7 найменувань).

Оскільки перелік усіх послуг, досліджень, аналізів і обстежень дуже великий, деякі приклади наведемо вибірково. Так, медогляд для отримання водійського посвідчення коштує тепер від 462 до 579 гривень;

найдешевша оздоровча процедура (відновлення функцій хребта на профілакторі Євменова) – 39 грн, найдорожча (підводний душ-масаж) – 135 грн;

різні окремі дослідження крові – від 35 грн до 134 грн; огляд лікарями-спеціалістами – від 21 грн до 94 грн; загальний аналіз крові – 63 грн – 74 грн; забір крові на дослідження антитіл до COVID-19 – 35 грн; дослідження на антитіла до COVID-19 – 134 грн; загальний аналіз сечі – 32 грн – 39 грн; рентгенограма грудної клітки – 242 грн; електрокардіографія – 61 грн; ехокардіографія – 147 грн; визначення артеріального тиску – 26 грн; комп`ютерна томографія – від 668 грн до 2680 грн (в залежності від ділянки обстеження). Всі тарифи зазначені з ПДВ.

ПРИМІТКА: виконком при затвердженні усіх тарифів встановив БЕЗОПЛАТНИМИ комп`ютерно-томографічні дослідження для жителів Олександрійської територіальної громади та стаціонарних хворих, які лікуються в Центральній міській лікарні.