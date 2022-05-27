Плавальний сезон скасовується: в Олександрії заборонили купання у місцевих водоймах

На час воєнного стану відпочинок біля водойм і купання ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, про це повідомляє сайт Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Все це через неможливість забезпечити укриття відпочиваючих біля водойм у разі повітряних тривог та надзвичайних ситуацій. Тому, на період воєнного стану функціонування зон відпочинку на берегах річок, ставків, розрізів на території Олександрійської громади ЗАБОРОНЕНО.

“Відповідне розпорядження про заходи щодо попередження нещасних випадків на воді на літній період підписав міський голова Сергій Кузьменко.

КП «Муніципальна безпека» здійснюватиме періодичне патрулювання цих місць відпочинку.

У разі купання і відпочинку біля водойм попри заборону, громадяни повністю несуть відповідальність за збереження свого життя і здоров’я” – йдеться у повідомленні.