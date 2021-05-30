По головній вулиці Олександрії – святковим велопробігом

В Олександрії сьогодні пройшов велопробіг, присвячений 275-й річниці заснування міста. Повідомляє «Голос Громади».

Понад 120 учасників-велосипедистів стартували на проспекті Соборному від перехрестя з вулицю Героїв Сталінграда і фінішували на площі Соборній. Ентузіастів двоколісного транспорту найрізноманітніших марок та типів (від спортивно-шосейних, гірських до туристичних та трюкових), котрі таким чином долучилися до святкування ювілейної річниці міста, на фініші привітав начальник відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради Андрій Ярошевський. Він та інші організатори заходу вручили призи найстаршому велосипедисту – ним став постійний учасник подібних спортивно-масових дійств Микола Бахтала (69 років) та наймолодшому – дволітньому Іллі Коломійцеву, у якого це перша в житті велогонка (поки що – на «сімейному тандемі» разом з батьком). Також всі без винятку спортсмени цього святкового заїзду отримали «дипломи фінішерів», що ще більше додало всім піднесеного настрою.