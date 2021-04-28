По завершенню місячника з благоустрою комунальники засаджують Олександрію квітами

На завершальному етапі щорічного місячника благоустрою працівники КП “Зеленгосп” озеленюють та прикрашають Олександрію квітами, повідомляє “Голос Громади”.

Впродовж цього тижня здійснюються роботи по догляду за квітами та клумбами у сквері біля басейну, на площах Покровській, Попова, Соборній.

Озеленювачі висаджують канни, сіють насіння циній, чорнобривців, газонної трави, доглядають за сіянцями та саджанцями уже висіяних квітів, зокрема, здійснюють формування крон, зріз дерев та вивезення гілок.

За сприятливих погодних умов роботи планують завершити вже до кінця цього тижня.