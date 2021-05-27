Сьогодні, 27 травня, розпочали ремонтно-реставраційні роботи з облаштування пам`ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, що знаходиться біля НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв». Повідомляє “Голос Громади”.

Пам`ятник Т.Г. Шевченка мав, так би мовити, “втомлений” вигляд й давно потребував “свіжого ковтка повітря” в оновленні свого вигляду.

Міський голова дбає про благоустрій в місті, переймається зовнішнім виглядом Олександрії й не зважаючи на те, що роботи з реставрації “олександрійського Шевченка” повинні були зроблені задовго до обрання нового мера (можливо, попередній владі це не було цікаво), нині план виконання цих робіт в дії.

Наразі, навколо монументу, де були старі негарні плити встановили плити сірого мармуру. Далі в планах зняти старе покриття біля пам`ятника та облаштувати його бруківкою, встановити нові бордюри, поряд лавку для сидіння тощо.

“Завдячуючи проєктувальникам та новому меру міста Сергію Кузьменку ми сьогодні маємо можливість відремонтувати цей пам`ятний, а потім інший й так далі… З цим пам`ятником починає відроджуватись наше славне місто Олександрія” – із захватом ділиться у бесіді один з працівників, що “чаклує” над проєктом.

Завершити роботи планують чим скоріш. Згодом ще один кусочок Олександрії вдихне нове життя та стане місцем відпочинку та гордістю міста.