Почесному громадянину Олександрії Іллі Шевченку встановлять пам`ятник

Встановити на могилі Шевченка Іллі Антоновича пам`ятник за кошти міського бюджету вирішив виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні, повідомляє «Голос Громади».

Рішення ухвалене після розгляду звернення членів сім`ї померлого та з метою вшанування його пам`яті. Кошти будуть виділені за рахунок Програми підтримки та розвитку місцевого самоврядування на 2020 рік. Пам`ятник буде виготовлено та встановлено за ескізом і кошторисом (7,5 тис. грн), представленими на виконкомі.

Нагадаємо, 24 лютого цього року у віці 96 років пішов із життя Шевченко Ілля Антонович – Почесний громадянин Олександрії, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського та учасник бойових дій Другої світової війни, де пройшов шлях від рядового до офіцера. Після важкого поранення у 1944 році був демобілізований. Має бойові нагороди: орден Б.Хмельницького та медаль «За відвагу». Ілля Антонович був послідовником ідей відомого педагога В.О.Сухомлинського, пропагував гуманну педагогіку, керував роботою музею, підтримував співпрацю з Павлиською школою та родиною Василя Олександровича.

Шевченко Ілля Антонович завжди брав активну участь у становленні молодих вчителів, а також у патріотичному вихованні молодого покоління.