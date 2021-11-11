Подружжя «зозуль»: народжувати і… «підкидати» державі

Олександрійська сімейна пара відмовилася від новонародженого сина і залишила його у пологовому будинку, повідомляє «Голос Громади».

Жителі міста, батьки Олександр Н. та Наталія Н. відмовилися забирати свою дитину після її народження і залишили у пологовому відділенні Олександрійської центральної міської лікарні. Про це розповів на засіданні виконавчого комітету міської ради начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв. Читайте також: Міська влада Олександрії оплачує свої «векселі» перед ОСББ

За його повідомленням, батьки хлопчика відмовилися від нього, пояснюючи своє рішення важким матеріальним становищем у родині. Бесіда працівників служби у справах дітей з батьками не дала позитивних результатів: вони не захотіли забирати новонародженого і відмовляються також реєструвати його. І це вже друга (!) дитина, яку ця пара залишає після народження у пологовому відділенні, зазначив посадовець. Читайте також: Лікарю куплять квартиру за кошти міського бюджету Олександрії

Оскільки відповідно до чинного законодавства, органи опіки і піклування зобов`язані зареєструвати дитину у відділі реєстрації актів цивільного стану, виконавчий комітет вирішив клопотати перед відділом РАЦС м.Олександрії про реєстрацію новонародженого, на ім’я О., за прізвищем матері і батька, по батькові – Олександровича. Реєстрацію проведе служба у справах дітей Олександрійської міської ради, вона ж і отримає свідоцтво про народження та витяг з Державного реєстру АЦС.