Подружжя «зозуль»: народжувати і… «підкидати» державі

Олександрійська сімейна пара відмовилася від новонародженого сина і залишила його у пологовому будинку, повідомляє «Голос Громади».
Жителі міста, батьки Олександр Н. та Наталія Н. відмовилися забирати свою дитину після її народження і залишили у пологовому відділенні Олександрійської центральної міської лікарні. Про це розповів на засіданні виконавчого комітету міської ради начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв.
За його повідомленням, батьки хлопчика відмовилися від нього, пояснюючи своє рішення важким матеріальним становищем у родині. Бесіда працівників служби у справах дітей з батьками не дала позитивних результатів: вони не захотіли забирати новонародженого і відмовляються також реєструвати його. І це вже друга (!) дитина, яку ця пара залишає після народження у пологовому відділенні, зазначив посадовець.