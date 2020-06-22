Подвійне перекриття проїзду: що сьогодні сталося в Олександрії біля супермаркету «АТБ» на Братській

Сьогодні, 22 червня, близько опівдні до супермаркету «АТБ» по вулиці Братській (раніше Калініна) викликали карету швидкої допомоги, повідомляє «Голос Громади».

За словами очевидців, медики надавала допомогу касиру магазину, якому стало зле прямо на робочому місці. «Пацієнтка» швидкої госпіталізації не потребувала.

За дивним збігом обставин, поряд з медичним транспортом, що перекрив рух зустрічного транспорту за нагальної потреби, прилаштувався легковик, у якого виникла незначна поломка автомобіля. Вирішивши свої питання водії обох транспортних засобів звільнили вулицю для безперешкодного проїзду іншого транспорту.