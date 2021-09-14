Поетична презентація: нова книга Світлани Лантух

В Олександрійській Центральній міській бібліотеці відбудеться презентація книги Світлани Лантух, повідомляє «Голос Громади».

Збірка поетичних творів називається «Мрії мої срібнокрилі». Літературний захід з авторського представлення новодруку відбудеться 15 вересня о 13-й годині в Центральній міській бібліотеці (м. Олександрія, вул. Григорія Усика, 41).

… «Її поезія – це дивосвіт любові, що дарує нам ніжність і вірність людської душі», – так коротко означили творчість Світлани Лантух організатори презентації.