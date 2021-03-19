Погіршення епідситуації: Кіровоградщина потрапила до “помаранчевої” зони

Сьогодні Кіровоградщину перевели до “помаранчевої” зони, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Телеграм-канал голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.
“Із сьогоднішнього дня Кіровоградська область у помаранчевій зоні. Вплинуло на прийняття рішення МОЗом збільшення рівня госпіталізації хворих на коронавірус та осіб із підозрою.
Це означає, що у нас ускладнилася епідемічна ситуація. Тепер керівники громад мають повноваження власним рішенням запроваджувати посилення карантинних заходів” – йдеться у повідомлення.
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