Днями, з метою формування професійного самовизначення, виявлення професійних інтересів та схильностей учнів, а також розширення їхнього уявлення про світ професій, фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості провели виїзний захід в Олександрівській школі І-ІІІ ступенів Попельнастівської ОТГ. Профорієнтаційний урок проходив у рамках Декади профорієнтації молоді «Погляд у майбутнє». У заході взяла участь представниця Олександрійського медичного фахового коледжу Наталія Щербина.

Протягом профорієнтаційного уроку діти дізнавалися про формулу вибору професії та фактори, які впливають на неправильний вибір. Фахівець з професійної орієнтації Олена Губа рекомендувала старшокласникам пройти профорієнтаційне тестування на платформі «Моя професія: консультаційна мережа». З метою усвідомлення на практиці, як працює ринок праці та що є важливим для успішної самореалізації, учні зіграли у профорієнтаційну гру «Ринок праці».

У свою чергу, Наталія Щербина презентувала Олександрійський медичний фаховий коледж, надала інформацію про навчальний заклад та принагідно запросила учнів на День відкритих дверей, який відбудеться наступного тижня у форматі онлайн.

«Аналіз ринку праці показує, що в останні роки, фахівці, які мають кваліфікацію за робочими професіями стабільно затребувані на підприємствах. Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих робітників-слюсарів, токарів, електрогазозварювальників, водіїв, медичних сестер, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. А на ринку праці, як і раніше, у надлишку економісти, юристи, бухгалтери, товарознавці, технологи та секретарі», – наголосила О. Губа.