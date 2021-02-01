Погодинний графік відключень світла в Олександрії та районі у першій половині лютого

У першій половині лютого Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення, повідомляє “Голос Громади”.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами та часом:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф1
|01.02.2021 08:00
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Добронадіївка, Квіткова, 1-2, 2а, 3-20
Добронадіївка, Центральна, 22
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-345 10/0.4 кВ
|01.02.2021 08:00
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-577 10/0.4 кВ
|01.02.2021 08:00
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->РП-6 1Т 10/0.4 кВ
|01.02.2021 09:00
|01.02.2021 14:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|При’єднання
|22.01.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 29, 31
Олександрія, Садова, 56А, 62
Олександрія, Сидоренка, 8
|Л615 6 кВ->ЗТП-1034 6/0.4 кВ->Ф2
|01.02.2021 10:33
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Братська, 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68, 70, 78, 84, 86
Олександрія, Дніпровська, 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Козацька, 57-62, 64, 66, 72, 74, 76
Олександрія, пров.Ярослава Гороховатського, 1-9, 9А, 10-11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21
Олександрія, Софіївська, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37а, 37Б, 39
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|01.02.2021 10:40
|01.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|01.02.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-344 10/0.4 кВ
|01.02.2021 10:43
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 67, 71, 73-74, 79, 81, 83, 85, 89-91, 99
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Клубна вул., 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 2б, 4, 6
Протопопівка, Козацька, 12
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, Фермерська, 14-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-66
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|01.02.2021 10:45
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|Л195 10 кВ->ЗТП-98 10/0.4 кВ->Ф3
|01.02.2021 10:51
|01.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Войнівка, Аграрна, 2, 4-5, 7-18, 20-22, 23а, 24-25, 27-31
Войнівка, Квітнева, 1, 3-7, 9-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 23А, 24
|Л619 6 кВ->ЗТП-1008 6/0.4 кВ->Ф6
|01.02.2021 11:18
|01.02.2021 13:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|01.02.2021
|Олександрія, Братська, 123, 125
Олександрія, Михайла Грушевського, 9, 11, 13-17, 19-21, 25-28, 30, 32, 34А, 36
Олександрія, Титова, 12
Олександрія, Шахтарська, 3, 5-16, 18, 21-26
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1170 2Т 6/0.4 кВ
|01.02.2021 14:00
|01.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.01.2021
|Олександрія, Діброви, 60, 62, 64
Олександрія, пров.Аграрний, 1-2, 2А, 3-21, 23, 25, 27, 32
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л151 10 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.01.2021
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.01.2021
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19-23, 25, 25А, 26-28, 31-34, 37-39, 41, 41А
Глибоке, Баранова, 2а, 3, 3А, 5, 5А, 8А, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
Запоріжжя, Лісова, 1, 3, 3А, 5, 17, 19А, 21, 25, 27, 31, 35, 35А, 37, 37а, 38А, 39, 39А, 45
Запоріжжя, М.Грушевського, 2-3, 6, 11, 13-14, 17, 19-20, 25, 27, 31
Запоріжжя, П.Сагайдачного, 2-3, 5, 5А, 12
Лікарівка, Залізнична будка 305км,
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-4, 4А, 5-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Мар’ївка, пров. Кошового, 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Недогарки, Садова, 1-5, 7-16, 18-21, 23-33, 35-36, 38-49, 51-52, 54-56, 58-63, 65-69, 71-76, 80, 82
Недогарки, Степова, 1, 3-6, 8, 12-17, 19, 21, 23а, 25, 27
Недогарки, Центральна, 2, 4-16, 20, 24, 29-31, 33-39, 41, 43-50, 50а, 51-60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82
Недогарки, Шевченко, 1, 3-7, 10-27, 29-37, 39-46, 48-59
Новоулянівка, Вишнева, 1-4, 7, 7А, 8, 11-12, 14
Новоулянівка, Гоголя, 2, 6-7, 10-11, 17, 19
Новоулянівка, Центральна, 2-3, 3а, 4-7, 9-19, 24-25, 27-34, 38-43, 45-46, 48-55, 57
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.01.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф1
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Добронадіївка, Квіткова, 1-2, 2а, 3-20
Добронадіївка, Центральна, 22
|Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ->Ф1
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 53
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф2
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 103
Ялинівка, Зелена, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф1
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Заводська, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 3, 6, 8
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-64 10/0.4 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Квітневе, Гоголя, 2, 6, 8, 10, 12, 14-15
Квітневе, Степова, 2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 19
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-65 10/0.4 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Квітневе, Зелена, 1-2
Квітневе, Миру, 1-4, 4а, 5-7, 9-14, 14А, 15, 15А, 16-18, 20, 22
Квітневе, пров. Миру, 18
Квітневе, пров.Миру, 1, 4-5, 7, 9, 12, 16, 18
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-463 10/0.4 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Гайове, Шкільна, 1а
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-63 10/0.4 кВ
|02.02.2021 08:00
|02.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Квітневе, Зелена, 1А, 2А, 5, 7, 11-12, 14, 14А, 15, 15а, 17-19, 22, 25, 28-29, 31-32, 37, 39, 44, 44А, 54а, 55-56, 66-68, 73
Квітневе, Миру, 13
Квітневе, пров.Зелений, 1, 4-6
Квітневе, пров.Миру, 10, 18
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->КТП-1448 1Т 6/0.4 кВ
|02.02.2021 09:00
|02.02.2021 14:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->КТП-1448 2Т 6/0.4 кВ
|02.02.2021 09:00
|02.02.2021 14:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ
|02.02.2021 09:00
|02.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.01.2021
|Дівоче Поле, Гагаріна, 1-2, 4, 6, 8-16
Дівоче Поле, Зелена, 3, 16, 23-24, 26-28, 30, 30а, 31, 33, 37-42, 44-46, 48-50, 52, 54-61, 63-64, 66-67, 69-70
Дівоче Поле, Молодіжна, 1-18, 20, 22-23, 23а, 24-29, 30а, 32-34, 36
Дівоче Поле, Підгірна, 1, 18-19, 32, 45
Дівоче Поле, Чкалова, 1-10, 10а, 12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 28-30
Дівоче Поле, Шевченко, 1, 3, 5, 5а, 8-12, 14, 14а, 15
Новозолотарівка, Степова, 1, 3
Олександрівка, Зелена, 2, 4-9, 11-13, 15-16, 18-25, 25а, 26, 28, 30-41, 41а, 42-44, 45а, 46-48, 48а, 49-50, 50а, 51, 51а, 52-53, 55-57, 57а, 58-60, 62-65, 67-71, 73-77, 77а, 77б, 78-80, 80а, 81-94, 96, 100
Олександрівка, Паркова, 1-3, 5-7, 9-11, 15, 16а, 17-19, 19а, 20, 24-25
Олександрівка, Центральна, 1-2, 4-5, 7-10, 11а, 12
П.Загір’я, Козацька, 6-11, 14
П.Загір’я, Макаренка, 1-5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22-23, 23а, 24-25, 28, 32-33, 36
П.Загір’я, пров.Вишневий, 2, 4
П.Загір’я, Пушкіна, 4, 6, 8-10
Трудовка, Берегова, 1-5, 5а, 6а, 7-9, 11-20, 22-24, 26-38, 38а, 41, 44-45, 50, 52-54, 57
Трудовка, Кошового, 1-3, 5-7
|Л615 6 кВ->ЗТП-1034 6/0.4 кВ->Ф2
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Братська, 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68, 70, 78, 84, 86
Олександрія, Дніпровська, 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Козацька, 57-62, 64, 66, 72, 74, 76
Олександрія, пров.Ярослава Гороховатського, 1-9, 9А, 10-11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21
Олександрія, Софіївська, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37а, 37Б, 39
|Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ->Ф1
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|Л162 10 кВ->КТП-189 10/0.4 кВ->Ф1
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Садова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л162 10 кВ
|03.02.2021 08:00
|03.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Приютівка, Привокзальна, 4а
Протопопівка, 3-го Грудня, 1, 3-19, 21-25, 25а, 26, 28-39, 39а, 41-49, 51, 55
Протопопівка, Водокачна вул., 1, 3, 3а, 4, 6, 8а, 9, 12, 14а, 16, 20
Протопопівка, Водокачний пров., 1а, 2, 3а, 4-7
Протопопівка, Зелена, 1-11, 13-14, 16, 19-21, 23-28, 30-31, 33-34, 36-38, 40-42, 44, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73
Протопопівка, Козацька, 3-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-24, 26-27, 29, 31-32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Протопопівка, Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
Протопопівка, пров.Зелений, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-7, 9-13, 17, 17а
Протопопівка, пров.Козацький, 1-6
Протопопівка, Садова, 1-12, 14-27, 29-32, 34-38, 38а, 39-41, 43-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-57, 57а, 59-63, 65-70, 72-81, 83-86, 88-95, 97, 99
Протопопівка, Садовий, 1-4, 6, 8, 10
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ
|03.02.2021 09:00
|03.02.2021 13:00
|Плановий ремонт
|22.01.2021
|Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Звенігородське шосе, 7
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Центральна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21-24, 26-33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|Л115 10 кВ->КТП-463 10/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Гайове, Шкільна, 1а
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 103
Ялинівка, Зелена, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Куколівське шосе, 2, 4
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66
Олександрія, Сидоренка, 6
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-59 10/0.4 кВ
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-61 10/0.4 кВ
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ
|04.02.2021 08:00
|04.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ
|04.02.2021 09:00
|04.02.2021 12:00
|Плановий ремонт
|22.01.2021
|Олександрія, Артилерістів, 3-17, 19
Олександрія, Козацька, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-81, 83, 85
Олександрія, Лесі Українки, 1-3
Олександрія, Східна, 1, 1б, 3-7, 8а, 9-42, 42А, 43-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Титова, 1, 3, 5, 7
|206 35 кВ->ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ
|04.02.2021 09:00
|04.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|Присоединение
|22.01.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 2-7, 9-13, 13А, 14-27, 27А, 28-29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-33, 33А, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-44, 44А, 45-51
Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Кооперативний, 3, 5, 7, 9, 11
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12а, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А, 51, 51А, 53, 55, 57, 59
Пантаївка, Михайла Грушевського, 1, 3-4, 4А, 5-7, 9-23, 23А, 24, 24А, 25-27, 29-39, 39А, 40-44, 47-51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61
Пантаївка, Молодіжна, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 18-31, 33, 35, 37, 39
Пантаївка, Новопразька, 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 14А, 16, 22, 24, 26, 30, 34, 34А
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Пантаївка, Підлісна, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-14, 14А, 15-16, 16А, 17-23, 23А, 25, 25А, 26-29, 29А, 30-31
Пантаївка, Польова, 2-4, 6, 6А, 7-8, 8А, 9, 10А, 11, 12А, 13-14, 14А, 15-18, 18А, 19-20, 20А, 21-24, 24А, 25, 26А, 27, 29-30
Пантаївка, Привокзальна, 2, 2А, 2Б, 2В, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
Пантаївка, пров.Михайла Грушевського, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Пантаївка, пров.Шевченка, 1-19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33
Пантаївка, Садова, 1, 1А, 2-20, 20А, 21-24, 24А, 25-27, 27А, 28-30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Пантаївка, Сонячна, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Пантаївка, Степовий, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 4, 6, 8
Пантаївка, Урожайна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16
Пантаївка, Шевченка, 2-28
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-104 10/0.4 кВ
|04.02.2021 09:00
|04.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Л604 6 кВ->КТП-120 6/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2021 09:00
|04.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38
Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45
Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14
Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-65, 67-69, 71, 73
Приютівка, Олександрійська, 30-31, 33-35, 38, 40, 42
Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10
Приютівка, Привокзальний пров., 7
Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л133 10 кВ->КТП-230 10/0.4 кВ
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Зелена Балка, Перемоги, 28
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л133 10 кВ->КТП-231 10/0.4 кВ
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Зелене, Леніна, 1А, 3А, 9А, 19А, 20А
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф2
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Добронадіївка, Кооперативна, 1-7
Добронадіївка, пров.Тихий, 1-2, 4а, 5, 8-12, 16
Добронадіївка, Центральна, 1-5, 9, 11-14, 16
|Л615 6 кВ->ЗТП-1034 6/0.4 кВ->Ф2
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Братська, 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68, 70, 78, 84, 86
Олександрія, Дніпровська, 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Козацька, 57-62, 64, 66, 72, 74, 76
Олександрія, пров.Ярослава Гороховатського, 1-9, 9А, 10-11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21
Олександрія, Софіївська, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37а, 37Б, 39
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф2
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 103
Ялинівка, Зелена, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ->Ф1
|05.02.2021 08:00
|05.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-104 10/0.4 кВ
|05.02.2021 09:00
|05.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Л604 6 кВ->КТП-120 6/0.4 кВ->Ф2
|05.02.2021 09:00
|05.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38
Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45
Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14
Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-65, 67-69, 71, 73
Приютівка, Олександрійська, 30-31, 33-35, 38, 40, 42
Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10
Приютівка, Привокзальний пров., 7
Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
Гайове, Шкільна, 1, 1а, 2, 4, 6-7, 7А, 8А, 14, 19А, 20, 24, 25А, 26-27
Квітневе, Гоголя, 2, 6, 8, 10, 12, 14-15
Квітневе, Зелена, 1, 1А, 2, 2А, 5, 7, 11-12, 14, 14А, 15, 15а, 17-19, 22, 25, 28-29, 31-32, 37, 39, 44, 44А, 54а, 55-56, 66-68, 73
Квітневе, Миру, 1-4, 4а, 5-7, 9-14, 14А, 15, 15А, 16-18, 20, 22
Квітневе, пров. Миру, 18
Квітневе, пров.Зелений, 1, 4-6
Квітневе, пров.Миру, 1, 4-5, 7, 9-10, 12, 16, 18
Квітневе, Степова, 2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 19
Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13
Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 37, 47
Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24
Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 16
Шарівка, Молодіжний провулок, 2, 4
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
Шарівка, Привокзальна, 2-11, 13-14, 16-31, 32а, 34, 36
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф1
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Добронадіївка, Квіткова, 1-2, 2а, 3-20
Добронадіївка, Центральна, 22
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ->Ф4
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Артилерістів, 3-17, 19
Олександрія, Козацька, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-81, 83, 85
Олександрія, Лесі Українки, 1-3
Олександрія, Східна, 1, 1б, 3-7, 8а, 9-42, 42А, 43-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Титова, 7
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф1
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Гвоздьова, 12, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 71, 75, 77, 85, 87, 105
Ялинівка, Зелена, 9
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-11 10/0.4 кВ
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Ломоносова, 37
Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24
Шарівка, Молодіжний провулок, 2
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ
|08.02.2021 08:00
|08.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 53
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л197 10 кВ->КТП-104 10/0.4 кВ
|08.02.2021 09:00
|08.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Л604 6 кВ->КТП-120 6/0.4 кВ->Ф2
|08.02.2021 09:00
|08.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|18.01.2021
|Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38
Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45
Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14
Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-65, 67-69, 71, 73
Приютівка, Олександрійська, 30-31, 33-35, 38, 40, 42
Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10
Приютівка, Привокзальний пров., 7
Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-461 10/0.4 кВ
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Попельнасте, Шевченка, 21-22, 24, 27-28, 28а, 29-30, 32, 34-35, 35а, 36-37, 39-40
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л144 10 кВ->КТП-441 10/0.4 кВ
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л144 10 кВ->КТП-481 10/0.4 кВ
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Попельнасте, Зоряна, 21-22, 24, 28, 31, 33-36, 40-45, 47-57
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф2
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Добронадіївка, Кооперативна, 1-7
Добронадіївка, пров.Тихий, 1-2, 4а, 5, 8-12, 16
Добронадіївка, Центральна, 1-5, 9, 11-14, 16
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л154 10 кВ
|09.02.2021 08:00
|09.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 1-36, 38, 40, 44, 46, 52, 128
Олександрівка, Зелена, 99
Олександрівка, Садова, 1-10
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ
|09.02.2021 09:00
|09.02.2021 12:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Тургенєва, 10-17
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|09.02.2021 12:00
|09.02.2021 14:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1124 6/0.4 кВ
|09.02.2021 13:00
|09.02.2021 16:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Аджамська, 1-15, 17-20, 22, 24, 26
Олександрія, Вінницька, 3-17, 19
Олександрія, Зої Космодем’янської, 21, 23, 25-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Короленка, 1, 1А, 2-8, 10-11, 13, 15-21
Олександрія, Лізи Чайкіної, 1-2, 2А, 3-7, 10-12, 12А, 13-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Любові Шевцової, 1-11, 13-18, 18А, 19-33, 34А, 35-37, 39, 41
Олександрія, Олега Кошового, 2-15, 17, 19-20, 22, 25, 27, 29-40, 42, 44
Олександрія, пров.Тихий, 1, 3-6, 8, 10
Олександрія, Селищна, 34, 39, 43-49, 51, 53
Олександрія, Тихомирова, 2, 2А, 5-14, 16, 18-20
Олександрія, Уляни Громової, 4-6, 9-11, 15-18, 23-27, 29, 31-32, 34
Олександрія, Філатова, 33-36, 38-47, 47А, 48-53, 53А, 54-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ->Ф4
|10.02.2021 08:00
|10.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Артилерістів, 3-17, 19
Олександрія, Козацька, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-81, 83, 85
Олександрія, Лесі Українки, 1-3
Олександрія, Східна, 1, 1б, 3-7, 8а, 9-42, 42А, 43-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Титова, 7
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ
|10.02.2021 08:00
|10.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|13.01.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 66а, 67-68, 70-71, 73-74, 78-81, 83, 85-86, 88-92, 94-99, 101-105, 109-110, 112-113, 117, 117а, 119, 121, 127, 131, 133, 141, 151, 155
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Квіткова, 1, 1а, 2-3, 3а, 5-8
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Козацька, 12, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-93, 96-98, 99а, 100-101, 101а, 102-103, 103б, 104-109, 113а, 114-118, 121-128
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 24, 28, 31, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, Нагорна, 1-5, 9, 9а, 10-19, 21, 23-24, 24а, 25-27, 30-31, 32а, 33-37, 39, 41а, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 83, 83а, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Сонячна, 9, 13
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|10.02.2021 08:00
|10.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф2
|10.02.2021 08:00
|10.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 103
Ялинівка, Зелена, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ
|10.02.2021 09:00
|10.02.2021 14:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ
|10.02.2021 13:00
|10.02.2021 16:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|12.02.2021 08:00
|12.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ
|15.02.2021 08:00
|15.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Олександрія, Артилерістів, 3-17, 19
Олександрія, Козацька, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-81, 83, 85
Олександрія, Лесі Українки, 1-3
Олександрія, Східна, 1, 1б, 3-7, 8а, 9-42, 42А, 43-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Титова, 1, 3, 5, 7
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф1
|15.02.2021 08:00
|15.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|16.01.2021
|Ялинівка, Гвоздьова, 12, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 71, 75, 77, 85, 87, 105
Ялинівка, Зелена, 9
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ
|15.02.2021 08:00
|15.02.2021 18:00
|Плановий ремонт
|01.02.2021
|Братське, Братська, 5А, 7А, 8А, 10А, 11А, 12А, 13, 16А
Братське, Партизанська, 25, 33
Травневе, Молодіжна, 1, 4-13, 15-16, 18-21, 21а, 22, 24-28, 30, 32, 34
Травневе, Садова, 3, 5-6, 9-11, 13-23, 26-37, 39-44, 46-48, 50-59, 61, 63-65, 67-68, 70-76, 78, 80, 753
Травневе, Центральна, 1-10, 12-18, 20-28, 28А, 29-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-57, 61, 63, 65
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|15.02.2021 14:00
|17.02.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.01.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
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