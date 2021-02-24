Покликана допомагати людям: в Олександрії фронтова медсестра долучилася до команди гемодіалізного центру

Наприкінці липня минулого року до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості по допомогу у пошуку роботи звернулась 31-річна Марина Мільніченко. Не зважаючи на досить молодий вік, жінка вже побувала у зоні проведення АТО/ООС.

Під час співбесіди з кар’єрним радником Марина розповіла, що після закінчення Олександрійського медичного училища вона вирішила підписати контракт на військову службу у Збройних Силах України, адже мріє бути військовим лікарем. Перший контракт підписала на три роки. Від самого початку проходження військової служби, працюючи у госпіталі, дівчина зрозуміла, що зробила правильний вибір.

Термін закінчення першого контракту, у 2014 році, співпав з початком часткової мобілізації. Патріотичні переконання молодої жінки спонукали її підписати наступний контракт. Близько двох років, у складі 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Марина перебувала у зоні АТО/ООС, де надавала першу невідкладну допомогу нашим захисникам.

Під час проходження військової служби молода жінка не зупинялася на досягнутому і вирішила здобути на базі Кіровоградського медичного коледжу імені Є.Й. Мухіна нову спеціальність «Фармація».

Після другого контракту – третій. «Перебуваючи у зоні АТО я переконалася, наскільки важливо, для кожного військового, берегти своє життя, цінувати кожну хвилину. Навіть у ті моменти коли здається, що все безпечно і передбачувано», – згадує Марина.

Згодом молода жінка створила сім’ю, народила хлопчика і, на певний час, поринула у сімейні справи. Але час плине швидко, і, звісно, приходить той період, коли потрібно шукати роботу.

Розпочавши самостійні пошуки місця роботи Марина зрозуміла, що зіштовхнулася із проблемою працевлаштування, адже у місті Олександрія, де щороку медичне училище готує нових медичних фахівців, знайти роботу за фахом їй буде складно. Тому, по допомогу у пошуку роботи, дівчина звернулася до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Молода, рішуча та сповнена надій безробітна, не опустила руки та розпочала пошуки місця роботи: дотримувалася усіх порад свого кар’єрного радника, використовувала усі можливі джерела пошуку роботи, адже у неї була мета – якнайскоріше вирішити питання власного працевлаштування.

Тож результат не змусив себе чекати: на початку січня 2021 року у центральній міській лікарні Олександрії з’явилося вільне робоче місце медичної сестри інтенсивної терапії. Після відвідування Мариною роботодавця було прийняте рішення про працевлаштування. «Я працюю у гемодіалізному центрі, де лікуються люди, які щоденно потребують швидкої і невідкладної допомоги. Я відчуває своє покликання допомагати людям і задоволена тим, що маю можливість професійно реалізуватися та допомагати хворим долати труднощі їхнього нелегкого лікування», – ділиться своїми враженнями колишня безробітна.

Марина Білик, провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації працевлаштування населення Олександрійського міськрайонного центру зайнятості