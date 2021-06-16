Покреативити на стіні в садочку запрошують талановитих олександрійців

Один з дошкільних навчальних закладів Олександрії забажав прикрасити свою територію та зробити приємне для вихованців, повідомляє “Голос Громади”.

Таку ідею запропонували батьки 27 групи, дитячого садочку №43

“Ми вирішили докласти зусиль й прийти на допомогу працівникам садочку. Оскільки в нашій групі не виявилось батьків с художніми талантами, ми звертаємось до талановитої та креативної молоді нашого міста Олександрії. В нас багато дітей в місті які гарно малюють, роблять графіті й можуть створити, щось гарне, дивовижне, захопливе, казкове, яскраве і захоплююче для наших діток та всього закладу” – говорить мама однієї з вихованиць.

На території садочку є така стіна, на якій знаходиться застарілий малюнок, фарбу максимально знали та підготували місце для нанесення нового. Матеріали для роботи надаються, тому залишається лише творити!

“Щоб сказати що ми маємо точну ідею щодо втілення, ні. Можливо нам зможуть запропонувати щось цікаве, тим паче художня молодь завжди знає про всі новинки й мають гарні ідеї”- продовжила наша співрозмовниця.

Тож, якщо ти талановитий, сучасний та сповнений ідей – запрошуємо тебе на втілення цього задуму. За подробицями можна звернутись у Messenger Олени Телятник.