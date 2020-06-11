Покрокова інструкція: як підприємцю з Олександрійщини без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

Державним центром зайнятості розроблено покрокову інструкцію, щодо того, як ФОПу без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю.

Для отримання фінансової підтримки від держави, підприємець має зробити усього шість простих кроків.

1. Зверніться до центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості за місцем сплати ЄВ упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності.

2. Далі – підготуйте необхідний пакет документів:

o заява на отримання допомоги в довільній формі;

o копія наказу з датою зупинення чи скорочення діяльності;

o довідка про сплату ЄВ за останніх 6 місяців;

o відомості до Додатку 2 Порядку.

3. Оригінали документів подайте до центру зайнятості. Як це можна зробити? Одним зі зручних для вас способів – або поштою, або ж через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості.

4. Упродовж трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє документи. Якщо ж є помилки чи неточності, наші спеціалісти повідомлять про це. Ви матимете 5 днів, щоб подати новий або виправлений пакет документів.

5. Рішення щодо надання допомоги приймає Кіровоградський обласний центр зайнятості.

6. Після одержання коштів на свій рахунок, центр зайнятості переказує їх фізичній особі-підприємцю.

Нагадуємо: допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період зупинення чи скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.

Кваліфіковану консультацію або ж більш детальну інформацію щодо виплати допомоги по частковому безробіттю ви можете отримати у будь-якому центрі зайнятості.