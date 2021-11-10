Полежати в олександрійських лікарнях: всі ліжка пораховані

Затверджено структуру та ліжковий фонд цілодобових стаціонарів комунальних закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров`я Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з відповідним рішенням виконавчого комітету міськради,

У Центральній міській лікарні кількість ліжкомісць: терапевтичне відділення – 65 терапевтичних, 25 кардіологічних;

хірургічне – 60; неврологічне – 60; травматологічне – 50; інфекційне – 20 для дорослих, 5 для дітей; акушерське – 30; гінекологічне – 30; урологічне – 25; отоларингологічне – 25; офтальмологічне – 25; крім того, анестезіології та інтенсивної терапії – 6. Всього у ЦМЛ – 420 ліжок.

У Олександрійській центральній районній лікарні ліжок: пульмонологічне відділення – 20; хірургічно-реабілітаційного лікування – 30; кардіологічне – 21; БІТ – 5; інсультне – 10; ендокринологічне (педіатричне) – 15; пологове – 15; крім того, анестезіології та інтенсивної терапії – 4. Всього у районній лікарні – 135 ліжок.

(В тому числі в обох лікарнях передбачені ліжка для ветеранів війни).

У дитячій міській лікарні ліжок: педіатричних, інфекційних дитячих (в тому числі інтенсивної терапії) всього – 60.

Також затверджено структуру і ліжковий фонд денних стаціонарів у лікувальних закладах:

Центральна міська лікарня, ліжка: терапевтичні – 55, неврологічні – 10, хірургічні – 10, гінекологічні – 35, урологічні – 10, отоларингологічні – 10, офтальмологічні – 20, ортопедо-травматологічні – 5 (всього – 155 ліжок денного стаціонару);

Дитяча міська лікарня – всього 20 педіатричних ліжок денного стаціонару.