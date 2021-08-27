Поліція викрила двох мешканців Кіровоградської області, які розповсюджували наркотики через мережу Інтернет, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу нацполіції області.

Збут відбувався шляхом «закладок» на попередньо зараховані кошти особового рахунку одного з підозрюваних.

Злочинці торгували канабісом, психотропними речовинами LSD та МДМА (екстазі) та мали щотижневий прибуток близько 30 тисяч гривень.

Під час обшуку було виявлено та вилучено 27 пакунків з наркотичними та психотропними засобами (канабіс та ЛСД), обмотані клейкою стрічкою та підготовлені для збуту у вигляді «закладок», згортки з суцвіттям канабісу, електронні ваги, 5 мобільних телефонів, 2 ноутбуки, 10 банківських карток, zip-пакети, подрібнювач та пристрій для куріння канабісу.

23-річний адміністратор групи наразі затриманий. Триває слідство. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.