Поліцейські Кіровоградщини зафіксували понад сотню випадки вирощування наркотичних рослин

За три місяці проведення операції «Мак» поліцейські Кіровоградщини розпочали 103 кримінальних провадження, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Нацполіцію області.

За час операції 32 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 5 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.

За результатами вжитих заходів виявлено та знищено понад 100 тисяч нарковмісних рослин.

Правоохоронці продовжують проводити комплекс оперативно-профілактичних заходів й прохають мешканців области і повідомляти про факти посівів або вирощування снотворного маку та конопель за номером «102».