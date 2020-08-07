Полiцейськi Кіровоградщини затримали банду фальшивих колекторів

До угруповання, яке “вибивало” у громадян неіснуючі борги, входили двоє жителiв Кiровоградської та Полтавської областей, повідомляє «Голос Громади» на сайт «ГУНП у Кіровоградській області».

Так, за даними сайту поліції встановлено, що «колектори» вимагали вiд громадян грошовi кошти у сумi декiлька сотень тисяч доларiв США, а у випадку вiдмови вiд сплати “боргу” – погрожували фiзичною розправою або пошкодженням чи знищенням майна.

Пiд час зустрiчi з одним iз потерпiлих особи вчинили на нього розбiйний напад та завдали тiлесних ушкоджень.

Працiвники вiддiлу детективiв слiдчого управлiння полiцiї областi спiльно з управлiнням стратегiчних розслiдувань у Кiровоградськiй областi, пiд процесуальним керiвництвом прокуратури областi припинили злочинну дiяльнiсть групи вимагачiв та вилучили у них боєприпаси, а саме: двi бойовi гранати типу РГД-5, а також набої, пiстолети, сигнальнi ракети, гранати та ножi.

Розслiдування у рамках кримiнальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбiй) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зi зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримiнального кодексу України, триває.