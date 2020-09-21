Поліцейські офіцери Приютівської громади співпрацюють з сусідніми ОТГ

Поліцейські офіцери громади Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області почали встановлювати зв`язок з колегами з сусідніх громад, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Налагодження співпраці з колегами із сусідніх територіальних громад направлений на підвищення безпеки дорожнього руху та запобігання порушень громадського порядку.

Наприклад, співпраця з поліцейським офіцером Попельнастівської громади вже дала свої результати: вдається фіксувати більшу кількість порушень, які зокрема стосуються керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Ці та інші порушення фіксуються правоохоронцями під час проведення спільних відпрацювань територій обслуговування на території обох громад.

Взаємодія поліцейських із сусідніми громадами у боротьбі зі злочинністю проводитиметься й надалі.